Ищут тех, кто не обновил данные: ТЦК посетили рейды в клубы и концерты по всей Украине. Фото и видео

В ночь на субботу, с 11 на 12 октября в городах Украины состоялись рейды патрульной полиции и представителей Территориальных центров комплектования и соцподдержки. Как выяснилось, сотрудники ТЦК и полиция проводили проверку документов у мужчин.

Видео дня

С проверками пришли в ночные клубы и другие заведения крупных городов, пишут очевидцы в сети. Так, в Киеве рейд проходил после концерта популярной украинской рок-группы "Океан Эльзы" – непосредственно во Дворце спорта и возле него.

Целью рейда было выявление военнообязанных с необновленными данными, а также лиц, чьи документы вызывают подозрение или вообще отсутствуют. Таких людей задерживали и направляли в ТЦК.

Еще одно видео из столицы

Другим военнообязанным выписали повестки на месте и позволяли вернуться домой.

Аналогичный рейд состоялся в городе Хмельницкий, здесь сотрудники ТЦК и местные правоохранительные органы проверяли документы только у мужчин, находившихся в местах развлечения и отдыха.

Еще видео с Хмельницкого

Сообщается о рейдах ТЦК в популярных ночных клубах Харькова и Днепра, где также проводились проверки документов.

Видео из Харькова и Днепра соответственно

На западе страны такие же сообщения поступили из Львова, Ивано-Франковска и так далее.

Никаких официальных сообщений по поводу рейдов представители правоохранительных органов и ТЦК пока не сделали. Однако, согласно законодательству, в условиях военного положения полиция имеет право запрашивать у военнообязанных документы, подтверждающие их личность и статус на военном учете.

В свою очередь, даже не мобилизованные военнообязанные должны иметь при себе документы, если находятся в публичных местах.

Как сообщал OBOZ.UA, не менее 314 дел об обжаловании штрафов от ТЦК рассмотрели украинские суды с июня по октябрь 2024 года. То есть, уже после введения новых правил и штрафов за нарушение правил военного учета. С каждым месяцем дел становится больше, однако в большинстве случаев суд отменяет штрафы.

К примеру, Винницкий городской суд отменил постановление о штрафе в 17 тыс. грн для мужчины, который нарушил правила военного учета. Когда мужчина по нормам нового закона явился в ТЦК для обновления данных, его оштрафовали за то, что еще в 2007-м он не перешел из учета призывников к учету военнообязанных.

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