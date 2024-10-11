В Украине суды упразднили сотни новых штрафов от ТЦК: в чем причина и что известно

По меньшей мере, 314 дел об обжаловании штрафов от Терцентров комплектования и соцподдержки (ТЦК) рассмотрели украинские суды с июня по октябрь 2024 года. То есть, уже после введения новых правил и штрафов за нарушение правил воинского учета.

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С каждым месяцем дел становится больше, однако в большинстве случаев суд отменяет штрафы. Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных Опендатабот.

Отмечается, что в июне таких дел было всего 10, в сентябре количество обращений достигло 148. С начала октября рассмотрено уже 34 дела.

Так, по меньшей мере 314 дел об обжаловании штрафов от ТЦК рассмотрели украинские суды с июня по октябрь текущего года. Оказалось, что в большинстве случаев суды остаются на стороне истцов и отменяют эти штрафы.

Опендатабот выделил три основные причины:

– несоблюдение ТЦК процедуры наложения штрафа;

– отсутствие убедительных доказательств совершения нарушений гражданами;

– штрафы налагаются за период, когда новые нормы еще не вступили в силу, что является основанием для их отмены.

Как сообщил OBOZ.UA, Винницкий городской суд отменил постановление о штрафе в 17 тыс. грн для мужчины, нарушившего правила воинского учета. Когда мужчина по нормам нового закона явился в ТЦК для обновления данных, его оштрафовали за то, что еще в 2007-м он не перешел из учета призывников к учету военнообязанных.

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