Кто из педагогов имеет право на отсрочку от службы при мобилизации в Украине: разъяснение

В Украине продолжили действие военного положения и всеобщую мобилизацию на 90 дней после 19 февраля. В стране и дальше будут призывать на службу военнообязанных мужчин, хотя за определенными категориями граждан также сохраняется право на отсрочку.

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В частности, во время войны отсрочку могут получить педагогические и научно-педагогические работники. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, кто именно.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время военного положения призыву не подлежат:

– научные и научно-педагогические работники вузов, колледжей, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень;

– педагоги училищ, школ, работающих в своих учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки.

Однако отсрочку они могут получить в двух условиях:

– если занятость педагога не менее 0,75 ставки;

– если работа в учебном заведении является основной.

Вместе с тем педагог, работающий на 0,5 ставки, не получит отсрочку от мобилизации. Не имеют права на нее и остальные работники образовательных учреждений.

"Кроме того, школа не может подать бронь на педработника – учителя не подпадают под определение категории работников, которых можно "бронировать". К тому же это нелогично, поскольку отсрочка действует бессрочно, а подтвердить ее наличие можно документами от работодателя", – пояснила эксперт ОО "Юридическая сотня" Мария Звягинцева.

О том, кто имеет право на бронирование во время военного положения, а также можно ли военнослужащему уволиться с военной службы уже после мобилизации, – читайте по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, может ли операция служить основанием для отсрочки от службы. Также было разъяснение о разнице между бронированием и отсрочкой во время мобилизации в Украине.

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