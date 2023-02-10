В какой срок после вручения повестки нужно явиться в военкомат и что грозит за нарушение: разъяснение

В Украине действует военное положение и проводится всеобщая мобилизация военнообязанных в ряды Сил обороны. Поэтому любой мужчина 18-60 лет может получить повестку – по закону ее могут вручить даже в общественных местах.

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И хотя получение повестки не означает немедленного отправления в зону боевых действий, существуют четкие сроки, когда по ней нужно явиться в военкомат. OBOZREVATEL собрал разъяснение об этом и том, что грозит за неявку.

Прежде всего отметим, что повестку могут вручать:

– руководители предприятия, учреждения, организации, работодатель военнообязанного;

– военные территориальной обороны;

– сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП – бывший военкомат);

– работники местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;

– руководители учебных заведений;

– сотрудники полиции.

Законодательных требований относительно места вручения повесток нет. А значит, их могут выдавать в домах, общественных заведениях, на рабочих местах, улицах, блокпостах и т. д.

Существует четыре вида повесток:

– повестка-призыв на срочную службу (сейчас не выдается);

– повестка мобилизационного распоряжения (ее еще называют "явка с вещами");

– повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

– повестка для уточнения данных.

"В повестке-призове на срочную военную службу указан срок, в который нужно явиться к призывному участку. Впрочем, весенний призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за всеобщей мобилизации. Во втором виде повесток – мобилизационном распоряжении – указано об обязанности явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации", – объяснил юрист Богдан Прачун.

Мобилизационное распоряжение вручается военнообязанным, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными к несению военной службы. То есть такой вид повестки предполагает непосредственный вызов в армию.

За неявку военнообязанного военного комиссариата в сроки, указанные в мобилизационном распоряжении или повестке-призове на срочную службу ему может угрожать привлечение к ответственности по ст. 335 Уголовного кодекса Украины.

"Военнообязанный должен осознавать, что, приняв повестку этого типа и не явившись согласно ей, он совершает акт уклонения от призыва. Поэтому рискует получить наказание из-за его неявки для отправки на военную службу (в воинскую часть), при наличии утвердительного решения медкомиссии – заключение от 2 до 5 лет", – подчеркнул юрист.

То есть, если человек пришел в ТЦК, прошел медкомиссию, его признали пригодным, и он потом уже не пришел с вещами на сборы – это уже уголовная ответственность.

Повестка с целью уточнения учетных данных и повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) вручается для уточнения информации о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы военнообязанного и проведения относительно него ВВК для определения его пригодности (пригодный, непригодный или ограниченно пригодный) для несения военной службы.

Вручение такой повестки не означает непосредственной отправки на службу военнообязанного, но в ней тоже описывают четкую дату, когда нужно явиться в ТЦК и СП.

"И за неявку "светит" наказание: административный штраф от 1500 до 3400 гривен. Так что военнообязанному, которому вручили повестку, необходимо явиться в военкомат в указанный в повестке срок. Если он этого не сделает – его ждет или административная, или уголовная ответственность в зависимости от вида повестки", – повторил юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время в Украине повестки чаще раздают на улицах, блокпостах и в общественных местах. Главный военный комиссар Львовщины Александр Тищенко объяснил, почему так происходит.

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