Херсонская область усилила карантин: что запретили
Резкий рост уровня заболеваемости коронавирусом постиг Херсонскую область, из-за чего в регионе пошли на усиление карантина. К тому без указания даты, до которой будут действовать новые правила.
Согласно решению региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, дополнительные ограничения ввели на территории Скадовского, Генического, Херсонского районов, Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетихской территориальных общин. Об этом сообщается на сайте местной ОГА.
Отныне в указанных районах и ОТО запрещается:
принимать посетителей в кафе и ресторанах (разрешено работать на доставку и "на вынос");
работа ТРЦ и других непродовольственных магазинов;
работа учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
работа спортзалов и фитнес центров (разрешено тренироваться спортсменам сборных команд Украины и их тренерам);
проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);
работа непродовольственных рынков;
работа детских садов;
перевозка пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%.
Однако разрешается работа:
финансовых учреждений;
почты;
автозаправочных комплексов;
ветеринарных клиник;
деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;
работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Как сообщал OBOZREVATEL, с пятницы, 9 апреля, Запорожская и Хмельницкая области переходят в "красную" зону карантина. В этих регионах введут соответствующие ограничительные противоэпидемические мероприятия.