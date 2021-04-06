В Чернигове усилили карантин: на улице можно передвигаться только в масках, а в транспорте – по пропуску

В Чернигове из-за роста госпитализированных больных с коронавирусом еще больше усилили карантин: в транспорте людям разрешили передвигаться при наличии пропуска и только на сидячих местах, а с 8 апреля – ходить по городу в масках даже на улице.

Примечательно, что новые ограничения вводят второй раз за последнюю неделю, решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом говорится в сообщении на официальном портале Черниговского городского совета.

Отмечается, что за выходные и понедельник в городе произошел критический прирост госпитализированных пациентов с COVID-19. Если в прошлую пятницу их было 323, то сейчас – 376. Это самая большая нагрузка на медицинские учреждения Чернигова за все время пандемии. Тогда как чертой физических возможностей профильных врачей являются 600 больных в COVID-отделениях городских больниц одновременно. Сейчас там 535 госпитальных мест (из которых 398 подключены к медицинскому кислороду).

"Все, что дальше – уже критическая ситуация при наличии профильных медицинских специалистов, технических возможностей и производственных возможностей по кислороду. Это также сегодня в Украине "узкое" место: у нас есть деньги, техническая возможность подключить кислород к большему количеству точек, но самого кислорода сейчас не хватает. Возможно, в ближайшее время ситуация изменится", – пояснил мэр Владислав Атрошенко.

По его словам, сейчас в стационар вообще не госпитализируются пациенты с легким или средним течением коронавируса. И подолгу, до негативного теста, там уже никого не держат. То есть все, кто лежит в стационаре черниговских больниц с COVID-19, – это пациенты в тяжелом состоянии.

Предыдущим решением городской комиссии ТЭБ и ЧС в Чернигове запретили с 5 апреля:

посещение учебных заведений с первого класса, кроме детсадов;

посещение внешкольных учреждений (кружков);

посещение кладбища в выходные дни;

работу точек выдачи кофе ;

проведение культурных и спортивных мероприятий;

работу кинотеатров;

передвижения в общественном транспорте без специального пропуска, кроме выходных.

В будние дни общественный транспорт и частный (маршрутные такси) будет работать в режиме спецперевозок (по пропускам и только сидячие места). Особенности работы в выходные частный транспорт будет определять самостоятельно, а муниципальный транспорт в субботу и воскресенье будет ездить с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Мэр Владислав Атрошенко напомнил, что на предыдущем заседании комиссии было определено объявить жесткий карантин, если город пересечет черту в 370 госпитализированных. Поэтому с 00:00 четверга, 8 апреля, на территории Чернигова дополнительно запрещается:

посещение учреждений культуры (театров, кинотеатров, музеев, концертных залов и других);

проведение религиозных мероприятий на площади менее 10 квадратных метров на каждого участника (мэр обратился к представителям всех религиозных конфессий с просьбой перенести все мероприятия с участием многих людей на открытый воздух);

проведение массовых, спортивных, культурных, рекламных мероприятий;

посещение бассейнов и спортивно-оздоровительных учреждений независимо от форм собственности;

нахождение без маски на площади общего пользования (улицы, скверы, парки и т. д.).

Из 12 апреля в Чернигове должны закрыться абсолютно все школьные и дошкольные учреждения, учитывая детские сады.

В то же время комиссия решила смягчить некоторые меры, введенные 2 апреля. В частности, в городе отменили запрет на посещение кладбища "Яцево" в выходные.

Также пересмотрен запрет на продажу напитков "из окна". Его обещают отменить при условии обеспечения учреждением соблюдения покупателями ограничительных мер. Так, покупателей может быть не более двух у окошка одновременно, в очереди они должны придерживаться социальной дистанции, быть в масках и т. д. А в случае зафиксированного нарушения этих ограничений, отметил мэр, "точка" закрывается без каких-либо дальнейших разговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с понедельника, 5 апреля, начал действовать локдаун, новые ограничения которого задели работу общественного транспорта – в нем людям разрешили ездить исключительно при наличии специального проездного удостоверения. О том, что происходило в столице на остановках и в транспорте, соблюдали ли горожане ограничительные меры – читайте в материале.