Харьковчанка, оскорбившая людей в вышиванках, пожаловалась на травлю и пообещала извиниться. Видео

Харьковчанка Евгения Бабкова, которая назвала марш вышиванок "парадом быдла", заявила, что после скандала стала объектом для травли и "ей страшно выйти на улицу". Также девушка пообещала записать видео с извинениями. По ее словам, она работает в IT-сфере и из-за высказывания у нее начались проблемы с начальством.

Об этом она сообщила в комментарии блогеру и журналисту Андрею Луганскому, который опубликовал ролик у себя на YouTube. Евгения не уточнила, когда именно она извинится за свои оскорбительные слова, так как "не знает, как это происходит" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не думала вообще. Моя вера в свободу слова дала толчок, и это была ошибка…Я впервые в жизни с таким столкнулась, для меня это полный шок", – сказала харьковчанка.

Она уточнила, что автор нашумевшего видео якобы вырезал те моменты, где она была "более лояльном". При этом девушка признала, что она была неправа, назвав людей "быдлом", однако добавила, что марш людей в вышиванках "скорее всего был проплачен".

Евгения заявила, что она является патриотом Украины и не понимает, почему ей приписывают сепаратизм. Однако она отказалась каким-либо образом комментировать войну России против нашей страны на Донбассе и ответить на вопрос о том, кому принадлежит Крым и убийца ли президент РФ Владимир Путин.

"Я не касаюсь никаким образом политики, я максимально нейтральна…Не могу ничего прокомментировать. Я не связана с политикой, принципиально не смотрю новости…Никто не знает, где правда. Я за братство, за то, чтобы войны в мире не существовало", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспыхнул скандал из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский на День вышиванки якобы надел русскую косоворотку.

В Офисе президента ответили, что вышиванка для Зеленского была создана на основе украинских традиций кроя.