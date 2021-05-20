У Зеленского прокомментировали хейт вокруг вышиванки президента

Вышиванки для президента Владимира Зеленского и его жены Елены были созданы на основе украинских традиций кроя. А хейт вокруг них является немотивированным.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, их разработал дизайнер Артем Климчук.

"Украинская культура гораздо богаче, чем зашоренные и воспитанные еще по советским лекалам представления о ней. Украинская вышиванка – это не один какой-то образ, не один узор, не одна модель. Бывают техники вышивки, варианты кроя. Это разные региональные особенности и современные их интерпретации", – пояснил советник главы ОП.

В свою очередь Климчук добавил, что за основу был взят национальный костюм днепропетровского региона.

"Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке, но потерял свою актуальность после всего того, что с нашей страной сделал Советский Союз. Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы. Мы стилизовали немного узоры, вышили их крестиком и ретязем, переосмыслили дизайн и осовременили вышиванку, хотя она создана по мотивам исторических рубашек, которые хранятся в музеях", – подчеркнул дизайнер.

Напомним, что Зеленский опубликовал на своей странице в Instagram фото с женой Еленой в национальных одеждах и поздравил украинцев с Днем вышиванки.

В ответ некоторые пользователи сети раскритиковали вышиванки, отметив, что это якобы "русская косоворотка".

В Украине в 2021 году Всемирный день вышиванки пришелся на 20 мая. Подробнее об истории праздника – читайте в материале OBOZREVATEL.