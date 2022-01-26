Хакеры совершили атаку на официальный сайт Украины: появились подробности
В ночь на 26 января на официальный сайт Украины Ukraine.ua была осуществлена кибератака. В результате в течение нескольких часов он был недоступен для пользователей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Отмечается, что работа сайта была возобновлена в 13:00, однако меры по противодействию последствиям нападения продолжаются. В ближайшее время возможны временные проблемы с доступом к ресурсу, однако специалисты делают все возможное для восстановления его полноценной работы.
Ukraine.ua является порталом для иностранных аудиторий о настоящей современной Украине, который запустили 14 января 2021 года. Он говорит на семи языках и представляет нашу страну миллиардам людей по всему миру.
Напомним, 17 января в Украине была совершена хакерская атака на информационные ресурсы государственных структур: Шевченковского районного суда Киева и страницу форума Prozorro Infobox, который является отдельной системой, не связанной с системой закупок Prozorro. В частности, на странице появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января.
Тогда хакеры атаковали ряд сайтов украинского правительства: портал Министерства образования и науки, веб-ресурсы еще нескольких министерств и Дії. Пользователей "встречали" угрожающие сообщения.
В то же время, несмотря на утверждение хакеров, личные данные украинцев не пострадали, сообщили эксперты, указавшие на российский след в кибератаке на ряд сайтов украинского правительства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после кибератаки на сайты украинского правительства и Дії в сети активно появляются объявления о продаже баз с якобы персональными данными граждан Украины. В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что такие объявления – это провокация и продолжение гибридной войны против нашей страны;
в Госспецсвязи рассказали, что хакеры, атаковавшие вебресурсы правительства Украины и Дії, намеревались нанести им максимальный ущерб. Для этого киберпреступники использовали – вайпер программу для удаления информации без возможности дальнейшего ее восстановления.