Хакеры совершили атаку на официальный сайт Украины: появились подробности

В ночь на 26 января на официальный сайт Украины Ukraine.ua была осуществлена кибератака. В результате в течение нескольких часов он был недоступен для пользователей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Отмечается, что работа сайта была возобновлена в 13:00, однако меры по противодействию последствиям нападения продолжаются. В ближайшее время возможны временные проблемы с доступом к ресурсу, однако специалисты делают все возможное для восстановления его полноценной работы.

Ukraine.ua является порталом для иностранных аудиторий о настоящей современной Украине, который запустили 14 января 2021 года. Он говорит на семи языках и представляет нашу страну миллиардам людей по всему миру.

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Напомним, 17 января в Украине была совершена хакерская атака на информационные ресурсы государственных структур: Шевченковского районного суда Киева и страницу форума Prozorro Infobox, который является отдельной системой, не связанной с системой закупок Prozorro. В частности, на странице появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января.

Тогда хакеры атаковали ряд сайтов украинского правительства: портал Министерства образования и науки, веб-ресурсы еще нескольких министерств и Дії. Пользователей "встречали" угрожающие сообщения.

В то же время, несмотря на утверждение хакеров, личные данные украинцев не пострадали, сообщили эксперты, указавшие на российский след в кибератаке на ряд сайтов украинского правительства.

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