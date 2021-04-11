Хакеры распространили данные 1,3 млн пользователей сети Clubhouse

Новую сеть Clubhouse взломали хакеры и на открытый форум слили информацию о 1,3 млн пользователей.

Об этом сообщает портал CyberNews. Данные по Clubhouse находятся в бесплатном доступе.

"Через несколько дней после того, как собраны данные по более миллиарду профилей Facebook и LinkedIn, были выставлены на продажу в интернете, похоже, сейчас наступила очередь Clubhouse. Кажется, новую платформу постигла та же участь поскольку база данных SQL, содержащий 1,3 миллиона скрабованих записей пользователей Clubhouse, бесплатно просочилась на популярный хакерский форум", – говорится в сообщении.

Среди информации имена пользователей, фотографии, подписчики и имена тех, за кем следит пользователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, программа Clubhouse появилась в App Store еще в 2020 году, но настоящий бум начался когда присоединиться к приложению посоветовали Маск и Марк Цукерберг.