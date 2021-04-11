Хакери розповсюдили дані 1,3 млн користувачів мережі Clubhouse

Новостворену мережу Clubhouse зламали хакери і на відкритий форум злили інформацію про 1,3 млн користувачів.

Про це повідомляє портал CyberNews. Дані з Clubhouse знаходяться у безкоштовному доступі.

"Через кілька днів після того, як зібрані дані з понад мільярда профілів Facebook і LinkedIn, були виставлені на продаж в інтернеті, схоже, зараз настала черга Clubhouse. Здається, нову платформу спіткала та сама доля оскільки база даних SQL, що містить 1,3 мільйона скрабованих записів користувачів Clubhouse, безкоштовно просочилася на популярний хакерський форум", – йдеться у повідомленні.

Серед інформації імена користувачів, фотографії, підписники та імена тих, за ким стежить користувач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, програма Clubhouse з'явилася в App Store ще у 2020 році, але справжній бум почався коли приєднатися до додатка порадили Ілон Маск і Марк Цукерберг.