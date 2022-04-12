Хакеры Anonymous получили доступ к 700 Гб данных правительства РФ: среди них 200 тыс. писем

Хакеры Anonymous получили доступ к более 700 ГБ данных российского правительства. Эти данные включают более 200 000 электронных писем из Министерства культуры Российской Федерации.

Об этом Anonymous сообщили в своем Twitter. Данное министерство страны-агрессора отвечает за государственную политику в области искусства, кинематографии, архивов, авторского права, культурного наследия и цензуры.

Напомним: ранее Anonymous обнародовали 28 гигабайт документов Центрального банка России. Так, в сети появились контакты, программы, корреспондентские счета и прочее.

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Хакеры отметили, что данные будут распространены в разных точках интернета. На случай, если их подвергнут цензуре, авторы обещают поделиться новыми ссылками.

Также они взломали еще одну российскую базу с личными данными 120 тысяч солдат РФ, участвующих в захватнической войне против украинского народа. Всю информацию они слили в сеть, заявив, что все эти солдаты должны предстать перед военным трибуналом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Anonymous получили доступ к системе видеонаблюдения в московском Кремле. Они уже показали первые кадры и намерены раскрыть все секреты российских властей.