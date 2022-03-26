Anonymous выложили в свободный доступ 28 гигабайт документов Центробанка РФ

Хакеры Anonymous обнародовала 28 гигабайт документов Центрального банка России. Так, в сети появились контакты, программы, корреспондентские счета и другое.

О публикации данных сообщили на странице в Twitter The Black Rabbit World. К твиту прикрепили также две ссылки на документы (первая и вторая).

Хакеры отметили, что данные будут распространены в разных точках интернета. На случай если их подвергнут цензуре, авторы обещают поделиться новыми ссылками.

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Напомним, что о взломе баз данных Центробанка России хакеры Anonymous, которые объявили РФ войну из-за ее агрессии в Украине, заявили 24 марта. Тогда они пообещали скоро выложить 35 тысяч файлов, в том числе и секретные соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хакеры Anonymous опубликовали в сети тысячи контактов и паролей корпоративных клиентов Nestlé. Компания не хотела уходить из России, однако после атаки отказалась продавать множество своих продуктов.

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