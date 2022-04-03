Хакеры Anonymous слили личные данные 120 тыс. оккупантов, воюющих против Украины

Хакеры Anonymous сломали еще одну русскую базу с личными данными 120 тысяч солдат РФ, участвующих в захватнической войне против украинского народа. Всю информацию они слили в сеть.

Об этом анонимное сообщество рассказало на своей странице в Twitter. Хакеры сразу поделились ссылкой на собранную информацию.

"Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны предстать перед военным трибуналом", – говорится в сообщении.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Anonymous "положили" сервера Росавиации и удалили переписку за последние полтора года вместе со всем документооборотом.

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