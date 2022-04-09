Google-переводчик предлагает заменить фразу 'Dear Russians' на 'Dead Russians'

В Google-переводчике при переводе с английского на русский язык словосочетания "Dear Russians" (дорогие русские) появилась поправка. Сервис предлагает заменить "Dear Russians" на "Dead Russians" (мертвые русские).

Такое предложение обычно появляется, когда одно из слов написано неправильно. Однако грамматических ошибок в словосочетании "Dear Russians" нет.

Отметим, что в отношении всех остальных народов Google-переводчик такую замену произвести не предлагает.

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Напомним, СМИ сообщили, что американский техгигант Google начал негласно вывозить сотрудников из России в последние недели. При этом официально офис компании в РФ продолжает работать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в самом начале полномасштабного вторжения РФ Google Maps заблокировал в Украине две функции, чтобы обезопасить граждан. Теперь на территории нашего государства невозможно отследить скопления людей на дорогах и в общественных заведениях.

А вскоре компания Google сообщила, что планирует реализовать функцию оповещения о воздушной тревоге на территории Украины. Она будет доступна для всех смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android.