Дружба, проверенная популярностью: кто из украинских звезд нашел 'своего' человека в шоу-бизнесе

"Дружбы в шоу-бизнесе не существует" – фраза, которая известна чуть ли не каждому человеку, который следит за жизнью популярных людей. Скандалы, интриги, борьба за узнаваемость становятся на пути товарищеских отношений многих артистов, однако все же остались отечественные звезды, которые уверенно разрушают известный стереотип.

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Некоторым знаменитостям удалось найти "своих" людей, с которыми можно разделить самые счастливые моменты жизни или, в случае необходимости, обратиться за помощью. OBOZ.UA расскажет, кто из украинских селебрити смог построить настоящую дружбу с коллегами по цеху.

EL Кравчук и Андрей Данилко

Артисты подружились еще задолго до своей популярности, в студенческие годы. Их взаимоотношения выстраивались постепенно, а теперь EL Кравчук может уверенно назвать Андрея Данилко своим лучшим другом. В одном из интервью 47-летний певец признался, что в любой момент может поделиться проблемами с артистом, ведь он его точно поймет и поможет. Данилко подтверждал это не только словами, но и действиями.

"Когда умер мой отец, было для меня сложное время в материальном смысле. Потому что работы вообще не было, начало войны, ты не знаешь, чего ждать, что будет. И, конечно, были какие-то сбережения, но ведь похоронить отца надо. Это хотелось сделать хорошо. Без всякого слова я получил от него 10 тысяч гривен, просто так на карту. Он сказал: никогда не возвращай, это уважение к твоему отцу", – поделился EL Кравчук.

Звездные друзья даже сейчас ежедневно звонят друг другу и, что самое интересное, им это совершенно не надоедает.

Оля Полякова и Маша Ефросинина

Дружба Поляковой и Ефросининой зародилась много лет назад. Девичий дуэт неоднократно радовал аудиторию совместными проектами, где откровенно рассказывал детали своих взаимоотношений и делился определенными секретами. Однако эта публичность провоцировала и большое количество слухов. В начале 2024-го знаменитости приостановили выпуск проекта "Дорослі дівчата" и начали значительно меньше взаимодействовать в социальных сетях, что разжигало догадки о прекращении их взаимоотношений.

Ведущая и певица решили расставить точки над "и", записав общее и достаточно эмоциональное интервью. В видео Оля Полякова и Маша Ефросинина прошли своеобразный "тест на дружбу", где продемонстрировали, что прекрасно знают друг друга, тем самым опровергнув сплетни.

Тарас Цымбалюк и Артемий Егоров

Актеры познакомились на съемочной площадке детектива "Розтин покаже 2" и с тех пор начали тесно общаться. Егоров признался: со временем смог быть самим собой с Тарасом Цымбалюком, что для него является признаком хорошей дружбы.

"Потом вместе тренировались в спортзале, появились другие совместные проекты – например, спектакль "Основний інстинкт". Не могу сказать, что был какой-то момент или поступок, когда я понял, что этот человек – мой друг", – поделился Артемий Егоров.

Дзидзьо и Александр Пономарев

Александр Пономарев также смог найти "своего" человека в шоу-бизнесе. Им стал Михаил Хома, более известный под сценическим псевдонимом Дзидзьо. Артисты вместе прошли немало жизненных испытаний, однако смогли выстроить крепкую дурь. Пономарев признавался, что Фома для него уникальный товарищ.

"Я мало встречал в жизни более добрых людей, чем ты, человека, на которого невозможно обижаться, человека, обладающего безграничным чувством юмора, человека, который очень глубок и справедлив! Мы прошли и проходим большие испытания, и ты всегда остаешься человеком в любой ситуации! Это все о Михаиле Хоме, но я очень люблю, когда в тебе просыпается озорник Дзидзьо, и он всегда поднимает внутренний и нравственный дух, и ты не можешь с ним не смеяться", – говорил певец.

Виталий Козловский и Ольга Сумская

Виталий Козловский и Ольга Сумская могут стать прекрасным примером настоящей дружбы между мужчиной и женщиной, где царит полное доверие. Как рассказывал отечественный певец и защитник, однажды, находясь на фронте, он думал, что больше не вернется домой. В семи метрах от знаменитости попал снаряд, и он мысленно прощался с жизнью.

"Когда был обстрел, я писал всем, кому возможно, кого вспоминал и кто приближен к моей семье. Из известных людей я писал только Оле Сумской и даже отправлял ей аудиосообщение. Я говорил: "Оличка, если со мной что-нибудь случится, береги, пожалуйста, мою жену", – рассказал артист.

Ранее OBOZ.UA писал, что звездный визажист Егор Андрюшин рассказал о дружбе в шоу-бизнесе.

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