Выступал за создание 'автономий': СМИ сказали, кого Трамп может назначить спецпредставителем по Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп якобы определился с кандидатурой на должность специального представителя по Украине, который будет заниматься вопросами о завершении войны с РФ. Им может стать Ричард Гренелл.

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Об этом сообщило издание Reuters с ссылкой на четыре источника, знакомые с планами Трампа. Собеседники журналистов говорят, что Гренелл может "сыграть ключевую роль "в усилиях Трампа завершить войну в Украине.

Ричард Гренелл с 2018 по 2020 год был послом США в Германии, а в 2020 году исполнял обязанности директора Национальной разведки страны.

В администрации действующего президента США Джо Байдена нет должности спецпредставителя по Украине, который занимался бы только вопросами о российском полномасштабном вторжении. Трамп всерьез рассматривает возможность создания этой должности, однако окончательное решение пока не принято.

Кроме того, говорят источники, Трамп может также выбрать кого-то другого на эту роль, и нет гарантий, что сам Гренелл на это согласится.

В июле 2024 года во время круглого стола, организованного агенством Bloomberg, Греннел выступил за создание так называемых "автономных зон" как средства урегулирования войны в Украине.

Он также выразил мнение, что Украину в ближайшее время нельзя приглашать в НАТО и что "не стоит брать в клуб новых людей, пока нынешние члены не платят честный взнос", намекая на недостаточные расходы европейских членов НАТО на оборону.

Сторонники Гренелла отмечают, что он имел долгую дипломатическую карьеру и глубокие знания о европейских делах. Кроме того, что он был послом в Германии, Гренелл также был специальным представителем президента на мирных переговорах по Сербии и Косово.

Ранее СМИ заявляли, что Трамп рассматривает Ричарда Греннела на должность советника по национальной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети писали, что основным кандидатом на должность спецпосланника по Украине от Трампа является Брайан Хук. С сентября 2018 по август 2020 года он работал спецпредставителем США по вопросам Ирана и старшим советником по политике государственного секретаря Майка Помпео.

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