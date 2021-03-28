Коронавирусом в Украине заболели еще почти 12 тыс. человек: статистика в областях

В Украине заражения коронавирусом подтвердили в 11 932 граждан за сутки, среди новых больных – 564 ребенка и 181 медработник. На утро 28 марта общее количество заражений достигло 1 644 06.

Из них COVID-19 унес жизни 31 954 человек (+203), при этом 1 300 625 украинцев побороли болезнь (+3343). Новые данные озвучил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил их и сайт СНБО.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской области – 1150, Днепропетровской – 1083, Львовской – 905, Донецкой – 841 и Житомирской 791.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 374 случая;

Винницкая область – 433 случая;

Волынская область – 185 случаев;

Днепропетровская область – 1083 случая;

Донецкая область – 841 случай;

Житомирская область – 791 случай;

Закарпатская – 271 случай;

Запорожская область – 310 случаев

Ивано-Франковская область – 307 случаев;

Киевская область – 769 случаев;

Кировоградская область – 173 случая;

Луганская область – 38 случаев;

Львовская область – 905 случаев;

Николаевская область – 398 случаев;

Одесская область – 565 случаев;

Полтавская область – 174 случая;

Ривненская область – 296 случаев;

Сумская область – 562 случая;

Тернопольская область – 457 случаев;

Харьковская область – 1150 случаев;

Херсонская область – 191 случай;

Хмельницкая область – 676 случаев;

Черкасская область – 253 случая;

Черновицкая область – 407 случаев;

Черниговская область – 323 случая.

Традиционно, в официальной статистике от Минздрава нет информации о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой, Луганской областей и Крыма.

В течение суток в Украине было проведено 76 335 тестирований. В частности методом ПЦР – 37 979, методом ИФА – 8732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 624. Всего с начала пандемии – 7 983 023 ПЦР-тестирования.

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