Степанов - о "британском" COVID-19: он агрессивен и уже по всей Украине

"Британский штамм" коронавируса распространился уже по всей территории Украины и именно поэтому тяжелое течение болезни начали фиксировать у людей в возрасте 30-40 лет.

Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это "британский штамм" вируса, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом, он передается гораздо быстрее, сокращенный инкубационный период и, главное, он достаточно агрессивный", – рассказал министр.

Он отметил, что именно этим объясняется то, что сейчас в Украине "большое количество людей болеет именно тяжело".

По словам министра, впервые этот вариант вируса обнаружили в Ивано-Франковской области. С запада страны он распространился во все регионы.

Также Степанов подтвердил информацию о том, что коронавирус помолодел.

"Если раньше тяжелое течение болезни мы видели у людей, которые были старше 60 лет, то сейчас это и 40 лет, и в промежутке между 30-ю и 40-ка годами", – пояснил чиновник.

Кроме того, Степанов утверждает, что еще в январе предупреждал украинцев о том, что страну ждет "достаточно тяжелый период".

"Я, по-моему, начал этом говорить еще в январе, когда у нас цифры еще были на минимуме, что нас впереди ждет роста. Это естественный рост", – подчеркнул он.

По его словам, единственный выход из ситуации – строго соблюдать противоэпидемические мероприятия.

"То есть невозможно сегодня соблюдать меры, а завтра не соблюдать и получить результат. Так не бывает", – резюмировал министр.

Как писал OBOZREVATEL, Украина отстает от графика кампании вакцинации примерно в 1,8 раза в связи с ошибками в организации работы, заявил Максим Степанов. Он указал, что не все запланированные пункты для прививок были открыты, а причины этого назывались такие, что "ему стыдно".