В Украине за сутки госпитализировали более 5000 больных COVID-19
В Украине за минувшие сутки госпитализировали 5052 человека с диагнозом коронавирус или подозрением на инфицирование им – наибольше с начала этого года. Наихудшая ситуация с заполненностью больниц сейчас наблюдается на Киевщине, Житомирщине, Николаевщине и Львовщине.
В то же время средний процент занятых коек с подведенным кислородом на 28 марта составляет 51,6%. Такие данные содержатся на портале СОТА от аппарата СНБО Украины.
В регионах, где ситуация наиболее напряженная, кровати с кислородом заняты так:
Киев – 82,83%;
Киевская область – 75,37%;
Житомирская область – 73,12%;
Николаевская область – 67,91%;
Львовская область – 67,23%.
В Черниговской, Сумской, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской областях этот показатель составляет 52-64%. В 11 регионах он не превышает 45%, и только на Луганщине и Херсонщине заполненность коек с кислородом менее 30% (24,3% и 14,9% соответственно).
Области-лидеры по показателю занятости коек в интенсивной терапии:
Закарпатская – 85,35%;
Днепропетровская – 77,2%;
Львовская – 75,42%;
Сумская – 75,86%
Харьковская – 75,2%;
Киев – 73,32%.
Стоит отметить, что больше всего госпитализированных пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), зафиксировано в Киеве – 216, на Харьковщине – 147, Винниччине – 92, Ивано-Франковщине – 86, Львовщине – 75 и Житомирщине – 71.
Статистика по регионам:
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине 27 марта обновили список населенных пунктов по уровням эпидемической опасности. Так, в "красную" зону попала еще одна область – Черниговская.
Киевские больницы забиты тяжелыми пациентами с коронавирусом, мест практически не осталось. Кареты скорой помощи вынуждены часами ждать, чтобы госпитализировать инфицированных. Что происходит в столице, где, как и в целом в Украине, смертность вышла на рекордные показатели с начала пандемии, читайте в материале.