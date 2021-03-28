В Украине за сутки госпитализировали более 5000 больных COVID-19

В Украине за минувшие сутки госпитализировали 5052 человека с диагнозом коронавирус или подозрением на инфицирование им – наибольше с начала этого года. Наихудшая ситуация с заполненностью больниц сейчас наблюдается на Киевщине, Житомирщине, Николаевщине и Львовщине.

В то же время средний процент занятых коек с подведенным кислородом на 28 марта составляет 51,6%. Такие данные содержатся на портале СОТА от аппарата СНБО Украины.

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, кровати с кислородом заняты так:

Киев – 82,83%;

Киевская область – 75,37%;

Житомирская область – 73,12%;

Николаевская область – 67,91%;

Львовская область – 67,23%.

В Черниговской, Сумской, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской областях этот показатель составляет 52-64%. В 11 регионах он не превышает 45%, и только на Луганщине и Херсонщине заполненность коек с кислородом менее 30% (24,3% и 14,9% соответственно).

Области-лидеры по показателю занятости коек в интенсивной терапии:

Закарпатская – 85,35%;

Днепропетровская – 77,2%;

Львовская – 75,42%;

Сумская – 75,86%

Харьковская – 75,2%;

Киев – 73,32%.

Стоит отметить, что больше всего госпитализированных пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), зафиксировано в Киеве – 216, на Харьковщине – 147, Винниччине – 92, Ивано-Франковщине – 86, Львовщине – 75 и Житомирщине – 71.

Статистика по регионам:

Как сообщал OBOZREVATEL: