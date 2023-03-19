Гитлер тоже приезжал с визитом в захваченный Мариуполь: в сети вспомнили исторический факт. Фото

В сети вспомнили, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер посещал захваченный украинский Мариуполь, как и президент РФ Владимир Путин сегодня. По мнению ряда историков и современников, именно в этом городе лидер нацистов впервые понял, что проиграл войну.

Видео дня

В частности, об этом говорил генерал нацистской армии Германии Вермахт Альфред Йодль. Так, часть мариупольских краеведов утверждает, что Гитлер был в Мариуполе 2 декабря 1941 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В ночь на 3 декабря Гитлер ночевал в Мариуполе в санатории "Белая дача", а днем улетел.

Приезд был внезапным, поздним, когда на Южном фронте складывалась напряженная для нацистов обстановка: 30 ноября гитлеровцы, спасаясь от окружения и неся существенные потери, были вынуждены оставить Ростов.

В действительности Гитлер якобы летел не в Мариуполь, а в Таганрог, но близость фронта не позволила ему приземлиться на таганрогском аэродроме.

В показаниях начальника личной охраны фюрера Иоганна Раттенхубера говорится: "…в 1941…Гитлер вылетал в Мариуполь к фельдмаршалу Клейсту...", а у генерала Вермахта Франца Гальдера в дневнике: "…Фюрер уехал в 1-ю танковую армию…" (штаб 1-ой танковой армии Клейста находился в Мариуполе).

В Мариуполь Гитлер якобы добирался двумя самолетами с пересадкой в Киеве: Fw 200 Condor, а затем на двухмоторном бомбардировщике Heinkel He 111.

Примечательно, что между мариупольскими историками по сей день продолжается спор относительно того, был ли действительно Гитлер в Мариуполе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские пропагандисты заявили, что Путин 19 марта якобы совершил "визит" в оккупированный Мариуполь. Он якобы катался по разрушенному городу за рулем авто.

– Некоторые мариупольцы на камеры российских СМИ поблагодарили Путина за "победу". Двух предателей идентифицировали: это Ирина Волосатова и Алексей Хавьяр.

– Россияне усомнились, что Путин действительно побывал в Мариуполе. Их смутило, что диктатор решил покататься на авто именно ночью. Также его упрекнули, что он ездил на японском внедорожнике, а не на отечественном УАЗе.

– Украинцы высмеяли сомнительный "визит" Путина. Они допустили, что Кремль использовал двойника, поэтому в Мариуполе действительно мог быть человек, похожий на диктатора. У настоящего же Путина путь может быть только один – в суд в Гааге.

– 17 марта Путин официально стал подозреваемым в международном преступлении – депортации украинских детей в РФ. Международный суд выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.