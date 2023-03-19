''Один Путин в вертолете, другой в машине, а какой у Гаагу?'' Украинцы высмеяли ''визит'' главы Кремля в оккупированный Мариуполь

Украинцы высмеяли сомнительный "визит" главного военного преступника России Владимира Путина во временно оккупированный Мариуполь. В сети усомнились, что диктатор действительно был в городе.

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Также украинцы подчеркнули, что путь у Путина может быть только один – в Международный уголовный суд в Гааге. Своими комментариями люди поделились в Telegram-канале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть виде, доскролльте до конца страницы).

Граждане Украины отметили, что Кремль, вероятно, использовал традиционный для себя ход с "клонированием" Путина, поэтому в оккупированном Мариуполе действительно мог быть человек, похожий на российского диктатора.

Украинцы написали, что настоящий Путин наверняка сидит в своем бункере, а его двойники рассекают по временно оккупированным территориям для съемки пропагандистских сюжетов.

При этом в комментариях напомнили, что недавно Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления, поэтому его ждут в Гааге, а не в Мариуполе.

Также в сети подчеркнули, что кремлевские пропагандисты сняли плохое "кино" для россиян. Украинцы обратили внимание, что в комендантский час в прифронтовом городе во время якобы приезда Путина ездят гражданские машины. При этом в РФ, когда диктатор собирается куда-либо с визитом, российские спецслужбы перекрывают едва ли не весь город.

Напомним, кремлевские пропагандисты заявили, что диктатор Владимир Путин якобы совершил "визит" во временно оккупированный Мариуполь. Лживые российские СМИ рассказали легенду, что главный военный преступник РФ якобы катался по разрушенному городу за рулем авто.

Примечательно, что граждане страны-террориста РФ усомнились, что их диктатор действительно побывал в захваченном Мариуполе. Россияне задались вопросом, почему Путин решил покататься на машине именно ночью. Также обиженные россияне упрекнули диктатора, что он ездил за рулем японского внедорожника, а не на отечественном УАЗе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта 2023 года Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ. МУС также выдал ордер на арест российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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