Всегда была за Россию: идентифицирована жительница Мариуполя, которая благодарила Путина за "победу". Фото
Женщину из Мариуполя, которая благодарила президента РФ Владимира Путина за "победу", зовут Ирина Волосатова. Предательница всегда была фанаткой "русского мира".
На видео ее узнали жители города. Как рассказали в Telegram-канале "Мариуполь. Сопротивление", Волосатова жила по адресу проспект Мира, 77 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Со всей своей семьей обокрали всю нашу квартиру, не пускала мою маму пройти в собственную квартиру, квартиру соседки сверху тоже все размародерили: мама, папа, она и ее сожитель кричали, что "МЧС ДНР" не пускает в эти квартиры и они вызовут доблестную "милицию ДНР", – цитирует группа одного из жителей Мариуполя.
По его словам, Ирина Волосатова всегда была сторонницей "русского мира" и выражала недовольство жизнью в Украине.
"Наговорила себе лет на 15, хоть бы не свалила в рашку… Мы вернемся", – отметили в движении сопротивления.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты заявили, что Путин 19 марта якобы совершил "визит" в оккупированный Мариуполь. Диктатор якобы катался по разрушенному городу за рулем авто. Кроме того, некоторые мариупольцы на камеры российских СМИ поблагодарили Путина за "победу".
При этом в РФ усомнились, что их лидер действительно побывал в захваченном Мариуполе. Граждан страны-агрессора смутило, почему Путин решил покататься на машине именно ночью. Также его упрекнули, что он ездил за рулем японского внедорожника, а не на отечественном УАЗе.
А украинцы высмеяли сомнительный "визит" Путина. Они отметили, что Кремль, вероятно, использовал двойника, поэтому в Мариуполе действительно мог быть человек, похожий на диктатора. У настоящего же Путина путь может быть только один – в суд в Гааге.
Напомним, 17 марта Путин стал официально подозреваемым в совершении международного преступления – депортации украинских детей в РФ. Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
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