Всегда была за Россию: идентифицирована жительница Мариуполя, которая благодарила Путина за ''победу''. Фото

Женщину из Мариуполя, которая благодарила президента РФ Владимира Путина за "победу", зовут Ирина Волосатова. Предательница всегда была фанаткой "русского мира".

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На видео ее узнали жители города. Как рассказали в Telegram-канале "Мариуполь. Сопротивление", Волосатова жила по адресу проспект Мира, 77 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Со всей своей семьей обокрали всю нашу квартиру, не пускала мою маму пройти в собственную квартиру, квартиру соседки сверху тоже все размародерили: мама, папа, она и ее сожитель кричали, что "МЧС ДНР" не пускает в эти квартиры и они вызовут доблестную "милицию ДНР", – цитирует группа одного из жителей Мариуполя.

По его словам, Ирина Волосатова всегда была сторонницей "русского мира" и выражала недовольство жизнью в Украине.

"Наговорила себе лет на 15, хоть бы не свалила в рашку… Мы вернемся", – отметили в движении сопротивления.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты заявили, что Путин 19 марта якобы совершил "визит" в оккупированный Мариуполь. Диктатор якобы катался по разрушенному городу за рулем авто. Кроме того, некоторые мариупольцы на камеры российских СМИ поблагодарили Путина за "победу".

При этом в РФ усомнились, что их лидер действительно побывал в захваченном Мариуполе. Граждан страны-агрессора смутило, почему Путин решил покататься на машине именно ночью. Также его упрекнули, что он ездил за рулем японского внедорожника, а не на отечественном УАЗе.

А украинцы высмеяли сомнительный "визит" Путина. Они отметили, что Кремль, вероятно, использовал двойника, поэтому в Мариуполе действительно мог быть человек, похожий на диктатора. У настоящего же Путина путь может быть только один – в суд в Гааге.

Напомним, 17 марта Путин стал официально подозреваемым в совершении международного преступления – депортации украинских детей в РФ. Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.