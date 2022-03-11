"Это преступление!" Командир самолета российской авиакомпании смело выступил против войны Путина в Украине

Командир экипажа самолета российской авиакомпании "Победа" (группа "Аэрофлот") сделал объявление на борту насчет развязанной его страной войны в Украине. Его заявление поразило пассажиров лайнера.

Пилот сообщил, что разумный человек не может поддерживать эту войну. Один из пассажиров записал это обращение на видео и выложил в сеть.

"Я считаю, что война в Украине – это преступление. И думаю, что любой здравомыслящий гражданин меня поддержит и сделает все возможное, чтобы остановить это – желательно прямо сейчас. Нам не нужна эта война", – заявил командир экипажа.

Несколько человек поддержали слова смелого пилота аплодисментами.

Видео дня

Отметим, что подобные случаи не единичны. Россияне все чаще выступают против преступных действий президента их страны Владимира Путина, который хочет "денацифицировать" Украину.

Один из последних случаев – популярный рэпер Oxxxymiron заявил, что проведет серию благотворительных концертов против войны в Украине. Вырученные деньги пойдут на помощь украинским детям-беженцам. Музыкант категорически осуждает политику Кремля и тотальную цензуру в РФ.

Власть же боится таких заявлений как огня. Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Екатерина Стенякина даже выдвинула предложение лишить госнаград и почетных званий артистов, осудивших так называемую "спецоперацию" РФ на территории Украины. Речь шла, в частности, о Максиме Галкине и Борисе Гребенщикове.

Другой депутат Госдумы и вовсе предложил запретить въезд российским артистам и бизнесменам, выехавшим из страны во время российско-украинской войны. Он цинично заявил, что такие звезды "дестабилизируют всеобщую атмосферу".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские силовики передали Главному управлению разведки Министерства обороны Украины информацию о "кадыровцах", которые сейчас находятся на территории нашей страны. А в Харькове задержали предателя, который за "30 сребреников" продался россиянам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!