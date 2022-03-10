Силовики из РФ передали Украине досье на командиров "кадыровцев": данные разведки

Российские силовики передали Главному управлению разведки Министерства обороны Украины информацию о командирах из Чечни, которые принимают непосредственное участие в попытке оккупации нашей страны. Также они совершили военные преступления.

Как сообщили в ГУР, эти данные были предоставлены в качестве "входного билета". Дело в том, что некоторые представители силовых структур Российской Федерации прекрасно осознают последствия преступных действий агрессора и то, что за этим последует.

"Понимая неизбежность наказания за военные преступления, совершенные на территории Украины, все больше представителей силовых структур России пытается выйти на связь с военной разведкой Украины. В частности, на днях был получен комплект материалов на командиров сводных отрядов от Чеченской Республики", – рассказали в военной разведке.

Видео дня

Материалы были проверены и подтверждены соответствующими возможностями ГУР МО Украины. "По понятным причинам предоставляем часть информации по указанным командирам, адаптированную по вопросам невозможности определения источника утечки информации", – добавили в ГУР.

По данным, полученным с "той стороны", через зону отчуждения ЧАЭС на территорию Украины 24 февраля прибыл сводный отряд из числа военнослужащих Росгвардии РФ (из состава войск национальной гвардии Чеченской Республики).

В частности, это батальон "Север" (командир Магомед Тушаев, погиб), "Юг" (Хусейн Межидов) и ОМОН "Ахмат-Грозный" (Анзор Бисаев).

Численность отряда составляет более 1200 человек.

Командиры оккупационных формирований:

1. Магомед Тушаев (23.02.1986 г.р.). Генерал-майор Тушаев был офицером ОМОН и командиром 141-го моторизованного полка Национальной гвардии Чечни. Ликвидирован 26 февраля 2022 года в районе Гостомеля (Киевская область) подразделениями Вооруженных сил Украины.

2. Анзор Бисаев – командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Чеченской Республике "Ахмат" з дислокацией в г. Грозный. Использует номер 79299158888 (числится в базе как Анзор Б., Анзор Борец, Амон2). IMEI 86516904021946, 862377050571980 (модель PHILIPS XENIUM E580). Находится в г. Бородянка или с. Бабинцы (опознан по видеозаписи).

Последний его выход на связь был зафиксирован в районе Бородянки Киевской области. Бисаев созванивался со своими родственниками.

Среди его собеседников присутствуют такие абоненты, как Абузайд Висмурадов – его считают начальником охраны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и его семьи.

3. Хусейн Межидов – командир 249-го отдельного специального моторизованного ордена Жукова батальона "Юг". Находится в с. Бабинцы. Опознан по видеозаписи.

Использует номер: 79003678059 ІМЕІ 352022091801450, модель Samsung Galaxy A8 Plus 2018 Dual.

Межидов общался со своими контактами, находясь в Бородянском районе Киевской области (село Бабинцы).

Напомним, военная разведка Украины в том числе плотно занимается идентификацией военных преступников из Российской Федерации, которые сейчас находятся на территории нашей страны. Ранее ГУР МОУ публиковал список служащих Росгвардии из Нижегородской области, которые засветились в Украине.

Также Главное управление разведки опубликовало имена летчиков, которые бомбят украинские города и села, и список военнослужащих ВКС РФ, которых готовятся отправить в Беларусь для "работы" против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведчики перехватили разговор офицера Росгвардии, который заявил жене, что не понимает, что они тут вообще делают и крыл матом президента РФ Владимира Путина.

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