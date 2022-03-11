Российский рэпер Oxxxymiron проведет концерт против войны в Украине: деньги отправит на помощь украинским детям

Анна Кравчук
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Российский рэпер Oxxxymiron проведет концерт против войны в Украине: деньги отправит на помощь украинским детям
nosound
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Популярный российский рэпер Oxxxymiron проведет серию благотворительных концертов против войны в Украине. Вырученные деньги с билетов пойдут на помощь украинским детям-беженцам. Музыкант категорически осуждает политику Кремля и тотальную цензуру в РФ.

О старте продажи билетов артист сообщил на личной странице в Instagram. Первое выступление в рамках тура Russians against war запланировано на 15 марта в Стамбуле (Турция).

Оксимирон уверен, что среди граждан России есть большое количество противников путинской агрессии и жестокой войны в Украине. Он решил стать одним из тех, кто будет рассказывать правду российским фанатам и поддерживать украинцев.

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"Уже больше двух недель идет война в Украине и есть десятки миллионов русских, которые категорически не согласны с этой войной. И я считаю, что нужно как можно громче об этом сказать. Поэтому я объявляю серию своих благотворительных концертов, которые будут называться Russians against war, сокращенно RAW. Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы безумно это ни звучало, все антивоенное под запретом, введена тотальная цензура, и всем, кто хоть как-то выступает против войны потенциально грозит уголовное преследование", – заявил музыкант.

Oxxxymiron осудил войну РФ против Украины

Трансляция концерта будет доступна в Instagram, Twitch и на YouTube.

Хип-хоп-исполнитель акцентировал на том, что в Украине люди погибают от гуманитарной катастрофы и он намерен помогать тем, кто в этом сейчас нуждается. Вся прибыль от концерта будет переведена в благотворительную негосударственную польскую организацию, помогающую детям украинских беженцев.

Oxxxymiron объявил о серии концертов в поддержку Украины

"Эта война уже стала гуманитарной катастрофой, потому что идут бомбардировки жилых кварталов, потому что уже больше двух миллионов беженцев из Украины, и, естественно, мы с моей командой хотим хоть как-то помочь", – подытожил рэпер.

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