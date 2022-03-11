Российский рэпер Oxxxymiron проведет концерт против войны в Украине: деньги отправит на помощь украинским детям

Популярный российский рэпер Oxxxymiron проведет серию благотворительных концертов против войны в Украине. Вырученные деньги с билетов пойдут на помощь украинским детям-беженцам. Музыкант категорически осуждает политику Кремля и тотальную цензуру в РФ.

О старте продажи билетов артист сообщил на личной странице в Instagram. Первое выступление в рамках тура Russians against war запланировано на 15 марта в Стамбуле (Турция).

Оксимирон уверен, что среди граждан России есть большое количество противников путинской агрессии и жестокой войны в Украине. Он решил стать одним из тех, кто будет рассказывать правду российским фанатам и поддерживать украинцев.

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"Уже больше двух недель идет война в Украине и есть десятки миллионов русских, которые категорически не согласны с этой войной. И я считаю, что нужно как можно громче об этом сказать. Поэтому я объявляю серию своих благотворительных концертов, которые будут называться Russians against war, сокращенно RAW. Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы безумно это ни звучало, все антивоенное под запретом, введена тотальная цензура, и всем, кто хоть как-то выступает против войны потенциально грозит уголовное преследование", – заявил музыкант.

Трансляция концерта будет доступна в Instagram, Twitch и на YouTube.

Хип-хоп-исполнитель акцентировал на том, что в Украине люди погибают от гуманитарной катастрофы и он намерен помогать тем, кто в этом сейчас нуждается. Вся прибыль от концерта будет переведена в благотворительную негосударственную польскую организацию, помогающую детям украинских беженцев.

"Эта война уже стала гуманитарной катастрофой, потому что идут бомбардировки жилых кварталов, потому что уже больше двух миллионов беженцев из Украины, и, естественно, мы с моей командой хотим хоть как-то помочь", – подытожил рэпер.

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