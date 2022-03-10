В Харькове поймали предателя, который продал России за 40 тысяч координаты завода и военного объекта

Украинские спецслужбы задержали жителя Харькова, который за "30 сребреников" продался оккупантам. Он передал координаты двух важных объектов в областном центре российским военным.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она сразу извинилась за эмоциональный пост, в котором не подбирала слов.

Генпрокурор назвала предателя "тварью" и "недочеловеком". По ее словам, жителю Харькова 25 февраля на мобильный позвонил неизвестный и предложил "подзаработать". За вознаграждение в 40 тысяч гривен отметить в электронном виде координаты расположения объекта критической инфраструктуры города, а именно хлебозавода "Салтовский" и военного объекта – ФЭД (судя по всему, речь о машиностроительном заводе).

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"Скотина из Харькова охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 тысяч гривен. 1 марта вооруженные силы РФ нанесли артиллерийские удары в соответствии с координатами рядом с одним из объектов", – сообщила Венедиктова.

Также генпрокурор добавила, что "этот недочеловек задержан нашими органами" и "ответит за все".

Напомним, ранее военнослужащие Вооруженных сил Украины захватили под Изюмом Харьковской области штаб оккупантов. После их бегства остались секретные документы, среди которых список целей для авиаудара и обстрела артиллерией. Большинство из них – гражданские объекты: хлебозавод, рынки, железнодорожный и автовокзалы.

Имеет ли отношение предатель, о котором рассказала генеральный прокурор, именно к этим документам – пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские летчики сбросили шесть бомб на село Слобожанское на Харьковщине. Погибло не менее пяти человек (по некоторым данным – 7), в том числе два ребенка. В этом населенном пункте никогда не было объектов военной инфраструктуры.

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