Стармер на встрече с Трампом не будет вспоминать его противоречивые заявления об Украине и Зеленском – The Guardian

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе не будет упоминать его противоречивые комментарии об Украине. Глава британского правительства не хочет "рисковать разозлить Трампа", бросив ему вызов за нападки на президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этом пишет The Guardian со ссылкой на неназванного представителя британского правительства. По словам собеседника журналистов, Стармер на встрече с Трампом будет стремиться "сосредоточиться на будущем, а не возобновлять возникшие в последние дни споры".

В то время как президент Франции Эммануэль Макрон пообещал дать Трампу откровенное сообщение о риске выглядеть слабым в лице Путина, Стармер надеется разрядить спор, в частности, избегая прямой ссылки на недавние комментарии президента США.

"Мы хотим сосредоточиться на будущем, а не повторять какие-либо споры, возникшие в последние дни. Если президент спросит нашу точку зрения, мы ее предоставим в соответствии с теми заявлениями, которые мы сделали. Но всегда лучше сосредоточиться на будущем, чем пытаться перебирать аргументы прошлого", – сказал анонимный британское чиновник.

Другой собеседник журналистов сказал, что Макрон на переговорах с Трампом представляет Европейский Союз, а Британия хочет играть роль моста между США и Европой.

Эти комментарии отражают более широкий подход Стармера к работе с Трампом, который состоит в том, чтобы избегать комментирования его частых споров и вместо этого сосредоточиться на целях защиты Украины и избегания торговых тарифов.

Этот подход будет проверен в понедельник, когда Британия введет новые санкции против России и столкнется с конфликтом в ООН по поводу обвинения россиян во вторжении в Украину.

Официальные лица говорят, что Стармер поднимет вопросы торговли во время своего визита в Белый дом, утверждая, что их страны должны увеличить двустороннюю торговлю, а не быть сжатыми новыми барьерами.

Британский премьер, как пишет издание, надеется убедить Трампа предложить воздушную, коммуникационную и материально-техническую поддержку любым европейским войскам, которые могут быть развернуты в Украине после вероятного мирного соглашения с Россией. Стармер сказал, что Британия будет готова предложить своих солдат европейским силам, но любое такое развертывание будет зависеть от защиты США для обеспечения безопасности.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Макрон будет находиться с визитом в столице США 24 февраля. На переговоры в Трамп также приедет премьер-министр Британии Кир Стармер, его ожидают 27 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, Макрон накануне заявил, что на встрече с Трампом планирует предупредить его о том, что не стоит идти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину. С главой Кремля нельзя быть слабым, потому что в дальнейшем это не будет отвечать интересам Трампа.

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