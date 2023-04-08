'Это оскорбительный жест': в МИД Украины пристыдили Ватикан за циничную акцию с подростками из Мариуполя и РФ

В Министерстве иностранных дел Украины пристыдили Ватикан за циничную акцию с подростками из Мариуполя и страны-террориста России. Отмечается, что нельзя поставить знак равенства между страдающей Украиной и РФ, которая наносит эти страдания.

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Такое заявление обнародовал представитель МИД Олег Николенко. Он отметил, что на Страстную пятницу в Риме провели Крестную Ходу, символизирующую победу добра над злом и веры над унынием.

В МИД выразили благодарность Папе Франциску за его заботу об Украине и украинцах. Однако констатировали, что нынешнее шествие было вновь омрачено попыткой приравнять жертву, то есть Украину, и агрессора – Россию.

"Речь идет о текстах, которые были зачитаны во время 10-й станции Крестной Ходы: от имени украинского подростка, нашедшего убежище в Италии после захвата российскими войсками Мариуполя, и российского парня, брат-военнослужащий которого потерял жизнь, а отец и дед исчезли без вести как участники захватнической войны России против Украины", – объяснил Николенко.

Он добавил, что Ватикан не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста. А самое совместное участие украинца и россиянина искажает действительность, в которую РФ погрузила украинцев, воплощая геноцид против нашего народа.

Более того, такой шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой нравственности, дискредитирует концепцию мира и братства.

"Попытка поставить знак равенства между страдающей Украиной и страдающей Россией не способствует примирению. Примирение может наступить только после украинской победы, наказание всех российских преступников, покаяние за причиненные страдания и прошение прощения перед украинцами", – подчеркнули в МИД. .

"Рассчитываем, что Святой Престол в дальнейшем будет придерживаться подхода, который будет базироваться на глубинном понимании справедливости и ответственности за восстановление мира в Украине и установление справедливости", – резюмировал Николенко.

Следует отметить, что подросток из Украины до начала великой войны, развязанной Российской Федерацией, проживал в Мариуполе. Ему ночью пришлось бежать из родного города вместе с семьей.

Ребенок временно жил в Италии, потому что там у него есть бабушка. На границе ему пришлось попрощаться с отцом – мужчина остался в Украине.

Подросток признался, что очень скучал, когда как беженец приехал в другую страну.

Несовершеннолетний из России тоже рассказал свою "историю мира". Его старший брат, отец и дедушка – военнослужащие страны-агрессорки, которые присоединились к войне против Украины и были ликвидированы (отец и дедушка считаются пропавшими без вести, а о брате, ушедшем на "СВО" в 18-летнем возрасте, поступило известие о смерти ).

Комментаторы поделились своим мнением. Некоторые назвал такой Крестный ход сюрреалистическим, другие не могли поверить, что это происходит на самом деле. Автор одного из сообщений написал, что в Ватикане "уравняли Каина и Авеля".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Папа Римский Франциск ранее говорил, что готов уехать в Киев, но при условии, что он также посетит Москву.

– Понтифик заявлял, что готов к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным и в первые дни полномасштабного вторжения он просил о встрече с президентом страны-агрессорки, но получил отказ.

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