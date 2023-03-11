Папа Римский заявил о готовности посетить Киев, но есть условие, связанное с Москвой

Папа Римский Франциск заявил, что готов поехать в Киев, но при условии, что он также поедет в Москву. Он хочет предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому и кремлевскому диктатору Владимиру Путину "службу мира", продвигаемую Ватиканом, с целью прекращения войны.

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Об этом Франциск рассказал в интервью La Nación. "Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но при условии, что я поеду в Москву. Я поеду в оба места или ни в одно", – сказал он.

При этом, на вопрос, является ли происходящее в Украине "геноцидом", папа Римский ответил, что это "техническое слово" и он "не знает, как его определить". При этом он уточнил, что "когда бомбят школы, больницы, приюты, создается впечатление, что не столько для того, чтоб занять место, сколько для того, чтоб уничтожить".

Понтификат также добавил, что конкретного мирного плана, продвигаемого Ватиканом, нет, но существует "служение миру", которое он определил как дипломатическую работу, имеющую "желание служить миру".

"Сейчас, в этот момент, Ватикан делает что-то более дипломатическое, чтобы увидеть, можно ли чего-то добиться", – уточнил он.

Накануне Папа Римский заявил, что готов к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным, и в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину просил о встрече с президентом страны-агрессора, но получил отказ. Понтифик сказал, что Путин – образованный человек, а войну России против Украины назвал мировой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Франциску передали браслет из стали, изготовленный на знаменитом металлургическом комбинате "Азовсталь". Также главу Католической церкви призвали приобщиться к освобождению защитников Мариуполя и мирных мариупольцев из российского плена.