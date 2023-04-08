Ватикан снова принялся ''примирять'' украинцев и россиян: сеть возмутила циничная ''акция'' в разгар войны

Ватикан в преддверии католической Пасхи организовал Крестное шествие у стен Колизея в Риме, приобщив к событию "голоса мира" – сведения верующих из земель, "раненых бомбами, ракетами, обстрелами или убийственной ненавистью". О трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, рассказали в том числе двое подростков из Украины и России.

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Согласно задумке, эти истории должны были подтолкнуть верующих к размышлениям во время Богослужения Крестного пути. Сведения украинца и россиянина объединили – для них отвели десятую по счету остановку. Как сказано на сайте Vatican News, об упорядочении сведений "позаботились дикастерии (ведомства. – Ред.) Римской Курии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Подросток из Украины до начала большой войны, развязанной Российской Федерацией, проживал в Мариуполе. Ему посреди ночи пришлось бежать из родного города вместе с семьей.

Ребенок временно жил в Италии, потому что там у него есть бабушка. На границе ему пришлось попрощаться с отцом – мужчина остался в Украине.

Подросток признался, что очень скучал, когда как беженец приехал в другую страну.

"Я не знал языка и не имел ни одного друга. Бабушка старалась, чтобы я чувствовал себя счастливым, но я не делал ничего другого, а только повторял, что хочу вернуться домой. В конце концов моя семья решила вернуться в Украину", – рассказал он.

Подросток сказал, что в его родной стране ситуация тяжелая. "Но в сердце у меня осталась та уверенность, о которой мне говорила бабушка, когда я плакал: "Увидишь, что все пройдет. С Божьей помощью вернется мир".

Несовершеннолетний из России тоже рассказал свою "историю мира". Его старший брат, отец и дедушка – военнослужащие страны-агрессора, которые присоединились к войне против Украины и были ликвидированы (отец и дедушка числятся пропавшими без вести, а о брате, который пошел на "СВО" в 18-летнем возрасте, пришло известие о смерти).

"Я русский парень, и когда это говорю, то почти чувствую вину, и одновременно не понимаю почему, а потому чувствую себя вдвойне плохо", – заявил россиянин.

"Нам все говорили, что мы должны гордиться, но дома было лишь много печали и страданий... Один мой школьный товарищ с большим страхом сказал мне на ухо, что идет война. Возвратившись домой, я написал молитву: "Иисус, пожалуйста, сделай, чтобы был мир во всем мире, чтобы все мы могли быть братьями", – сказал подросток.

Посла Украины в Ватикане Андрея Юраша возмутила такая "акция примирения" от руководства католической церкви.

На своей странице в Facebook он отметил: российский мальчик забыл вспомнить, что его родственники приехали в Украину, чтобы убить не только отца украинского подростка, но всю семью.

Под постом дипломата комментаторы поделились своим мнением. Некоторые назвали такое Крестное шествие сюрреалистическим, другие не могли поверить, что это происходит на самом деле. Автор одного из сообщений написал, что в Ватикане "уравняли Каина и Авеля".

Добавим, что шествие состоялось 7 апреля. Тему для молитвы в этом году – "Голоса мира во время войны" – избрал Папа римский Франциск. Пресс-служба Ватикана писала, что показания людей со всего мира религиозный лидер выслушал, в частности, во время своих Апостольских путешествий и других встреч.

Во время мероприятия прозвучали истории не только украинца и россиянина, но граждан других стран, которые столкнулись с войной и ее последствиями.

Сам Папа в этот раз впервые со своего избрания в 2013 году не принял личное участие в Крестном ходе из-за состояния здоровья и плохой погоды в Риме. 86-летний Франциск лишь в минувшие выходные был выписан из больницы, где он находился с бронхитом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Папа Римский Франциск ранее говорил, что готов поехать в Киев, но при условии, что он также посетит Москву.

– Понтифик заявлял, что готов к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным, и в первые дни полномасштабного вторжения он просил о встрече с президентом страны-агрессора, но получил отказ.

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