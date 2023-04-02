''Это национальная безопасность!'' Девушка из Мариуполя мощно разнесла фанатов РПЦ и патриарха Кирилла. Видео

Девушка, которой удалось спастись из Мариуполя, куда пришел "русский мир", разнесла поклонников РПЦ и российского патриарха Кирилла в Украине. Она удивлена тем, что в нашем государстве, после всего горя и смертей, которые принесла Россия на украинскую землю, находятся те, кто поддерживает РПЦ, глава которого горячо поддержал агрессию РФ.

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Девушка убеждена: после многочисленных преступлений России в Украине в нашей стране уже не осталось места для толерантности к пророссийским настроениям. В ходе акции протеста против захвата УПЦ МП Киево-Печерской лавры она рассказала журналистам 5 канала, что считает, что точку в выселении монахов из святыни должна поставить полиция.

"Как их выгнать отсюда, кто скажет? Как их выгнать? Какая демократия, о чем вы? Здесь не может быть демократии. Это национальная безопасность! Армия, язык, вера! Когда это все поймут?! 90% людей старые, но есть и молодежи. Я вообще от этого в шоке! Что они слушают, что они смотрят, чтобы молоть такую чепуху, я просто не понимаю", – эмоционально сказала молодая украинка.

Для нее, бывшей жительницы Мариуполя, которая на себе почувствовала, что несет с собой "русский мир", непонятно, как в Украине до сих пор могут оставаться люди, для которых все "не так однозначно", поддерживающие РПЦ, благословляющую оккупантов на убийства украинцев и уничтожение украинских городов и сел.

"Им этот, бл** – я извиняюсь! – патриарх Кирилл говорит: "Святая война, вперед, молодцы, убивайте"... Я из Мариуполя. У меня очень много убили друзей, знакомых. У меня ничего не осталось. Те солдаты произносят те молитвы на том языке, их патриарх ведет их на эту "святую войну" - они сейчас поют о нем, какой он классный! Ну что это? Как это?! Как это может происходить?! Я не понимаю, что им там впаривают. И не понимаю, почему полиция просто не возьмет и не разгонит их", – резюмировала она.

Подруга девушки по имени Ольга также добавила: ее удивляет, что правоохранители не могут покончить с произволом УПЦ МП, который не покинул территорию Киево-Печерской лавры после расторжения договора аренды и не пропускает туда ни комиссию Минкульта, ни журналистов. Она подчеркнула: во время войны разрывать какие-либо связи с государством-агрессором Украина не только может, но и обязана.

Напомним, 10 марта Минкульт объявил о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры с монастырем УПЦ МП из-за нарушения ими условий договора аренды. Покинуть территорию национального заповедника представители УПЦ МП должны были до 29 марта.

В день выселения так называемый настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ МП не собираются покидать территорию православной святыни. В УПЦ МП заявили, что аренда Лавры якобы завершится 29 марта 2045 года, и подали иск в суд, в удовлетворении которого судьи отказали

Между тем монахи УПЦ МП и свезенные в Лавру верующие блокируют работу комиссии и не признают решение суда. По этому факту, а также по заявлениям журналистов о препятствовании журналистской деятельности открыто производство.