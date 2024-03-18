'Это наша история, которую не переписать': Павел Зибров посетил выставку 'Голоса' музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В Музее истории города Киева работает выставка "Голоса", которая открыла мультимедийное пространство Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова с артинсталляцией от GOGOLFEST. На днях экспозицию посетил известный певец Павел Зибров вместе с семьей.

"Муравьи были по коже все время. Внутри все переворачивается, погружаешься с головой в страшные события. На полу – эффект пепла под ногами, дым, напряженные звуки, колеи, голоса людей. На экранах – видео, с которым ты полностью погружаешься в инсталляцию, которая, к сожалению, является нашей жизнью", – рассказывает Павел об увиденном.

Певец отметил, что у выставки есть три инсталляции:

"Разрушенный город", состоящий из пустых домов и метафора десятков украинских городов, пострадавших от российского нашествия.

"Столб разрушенной жизни", созданный из вещей конкретных людей – от ключей от квартиры до фотографий и обломков машины, защитившей ее владельцев от гибели.

"Стена из фигур „Мирные"", где в каждой скульптуре скрывается эмоция и история человека, вынужденного уехать из-за войны. В чемоданах, размещенных в этой инсталляции, спрятаны планшеты с реальными историями людей, потерявших близких и дома из-за войны. Таких историй музей "Голоса Мирных" собрал уже более 100 тысяч.

"Мы не могли сдержать слез. Много эмоций – отчаяния, сострадания, несправедливости, ярости... Эту выставку нужно показывать во всех столицах Европы, всем иностранцам, чиновникам, тем, кто уже "устал", живет в другой реальности. Она сверхважная! Это наша история, которую не переписать!", – отмечает Павел.

Выставка "Голоса" – это мультимедийное пространство Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который, в частности, представит истории из коллекции Музея. Благодаря эффекту присутствия экспозиция раскрывает глубину и силу историй украинцев о пережитом во время войны.

Выставку можно посетить до 26 апреля 2024 г. в Музее истории города Киева по адресу: Богдана Хмельницкого, 7. Вход бесплатный. Кураторские экскурсии проходят каждую субботу в 15:00, они тоже безвозмездны.