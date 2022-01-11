Есть договоренности: в МИД рассказали об эвакуации украинцев, которые остаются в Казахстане

Министерство иностранных дел Украины достигло договоренностей с перевозчиками Казахстана для содействия украинским гражданам в возвращении на Родину. Однако в связи с постепенной стабилизацией ситуации с безопасностью часть соотечественников решила остаться в стране.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил спикер МИД Олег Николенко. Он отметил, что за помощью в возвращении на Родину в украинское посольство обратилось около 150 граждан, однако сейчас многие изменили свои планы.

Несмотря на это, наши дипломаты договорились с железной дорогой Казахстана о возможности приобретения групповых билетов для украинцев, желающих прибыть в Нур-Султан для вылета в Киев. Также авиакомпания Air Astana готова бесплатно перебронировать билеты на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из столицы. Спикер посоветовал заблаговременно проверять наличие мест и даты рейсов.

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Кроме того, Николенко отметил, что международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, на 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев, которыми могут воспользоваться наши граждане. Также возобновляется железнодорожное сообщение между крупными казахстанскими городами. Готов к возобновлению полноценной работы и международный аэропорт Астаны, о чем будет сообщаться дополнительно.

Представитель МИД отметил, что среди пострадавших или задержанных во время протестов в Казахстане украинцев не было, дипломатическое ведомство продолжает поддерживать связь с гражданами и всячески содействовать в возвращении на Родину.

Напомним: 9 января в Киев прибыл рейсовый самолет из столицы страны Нур-Султана, на борту которого находились 33 украинца. Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января.

"Работаем над организацией возвращения остальных украинцев, которые обратились за помощью, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", – написал он.

Ранее Николенко в комментарии OBOZREVATEL сообщал, что в Алматы находятся 116 граждан Украины. По его словам, все они не могут покинуть страну из-за отмененных рейсов.

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