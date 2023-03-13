''Если ''Оскар'' вне политики, как тогда понимать манифест ''Навальный?'' У Зеленского отреагировали на скандальную церемонию

В Офисе президента Украины отреагировали на скандал с нынешней церемонией награждения "Оскар". Там задались вопросом, что если эта кинопремия – вне политики, то как туда мог попасть документальный манифест "Навальный", в котором внутрироссийская политика льется через край.

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Об этом в Twitter написал советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что организаторы премии все время говорят о гуманизме, однако закрывают глаза на кровавую войну в центре Европы.

"Если Оскар вне политики, как тогда понимать документальный манифест "Навальный", в котором внутрироссийская политика льется через край? Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?" – написал Подоляк.

Так он отреагировал на тот факт, что уже два года Американская академия кинематографических искусств и наук не позволяет президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к мировой общественности на церемонии вручения премии "Оскар", аргументируя это своей так называемой аполитичностью. Однако жене российского оппозиционера Алексея Навального, кинолента о котором одержала победу в номинации "Лучший документальный фильм", возможность выступить дали.

Напомним, что церемония, которая состоялась в ночь на 13 марта, вызвала шквал критики среди украинцев. Интернет-пользователи не могут понять, почему "аполитическая" киноакадемия дает площадку "хорошим русским", рассказывающим, как они "борются за демократию". При этом настоящая жертвенная борьба за демократическое будущее цивилизованного мира на церемонии полностью игнорируется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– единственными, кто напомнил на мероприятии о нашей стране, стали кинематографисты из Польши. Актер Матеуш Косцюкевич и оператор-постановщик Михал Дымек предстали перед папарацци с сине-желтыми лентами;

– награду в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" получила кинолента канадского документалиста Дэниела Роэра "Навальный", рассказывающая об отравлении российского оппозиционера в 2020 году, его лечении и возвращении в РФ.

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