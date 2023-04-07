ПЦУ на Благовещение совершает литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Фото и видео

7 апреля христиане восточного обряда отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В один из самых больших церковных праздников Православная церковь Украины совершает литургию в Киево-Печерской лавре.

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В частности, служба проходит в Успенском соборе. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

На Божественную литургию пришли многие верующие. Они молятся за наших защитников, за победу Украины и весь наш украинский народ.

Следует отметить, что митрополит Епифаний 7 января совершил богослужение по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Киева. Это была первая в истории литургия предстоятеля автокефальной ВТО в Киево-Печерской лавре. Предстоятель ПЦУ призвал молиться за украинских защитников, жителей оккупированных территорий, пленных и беженцев.

Вторую службу ПЦУ в этом соборе митрополит Епифаний провел по случаю Крещения Господня 19 января.

1 апреля митрополита УПЦ МП Павла отправили под домашний арест на 60 суток с обязательством носить электронный браслет.

В тот же день СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России.

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