Эпидемиолог объяснила, идет ли на спад третья волна COVID-19 в Украине и станет ли вирус сезонным
В Министерстве здравоохранения (Минздраве) ранее отметили, что третья волна коронавируса в Украине уже идет на спад и количество новых случаев заражения уменьшается. Однако празднование Пасхи в Украине, которое приходится на 2 мая и совпадает с майскими выходными, может спровоцировать новую вспышку COVID-19.
Такой возможности не исключает эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Наталья Виноград. В комментарии "24 канала" она объяснила, как сегодня развивается пандемия в стране и может ли вирус адаптироваться и стать сезонным.Идет ли на спад третья волна COVID-19
По словам Виноград, развитие эпидемиологического процесса в Украине происходит неравномерно. В частности, на одной территории заболеваемость идет на спад, а на других наоборот фиксируют рост количества новых заражений. Минздрав же, объяснила эпидемиолог, показывает средний показатель в стране, поэтому нельзя утверждать о спаде третьей волны.
"Целесообразнее будет говорить в разрезе регионов – в одних ситуация стабилизировалась, другие же страдают от эпидемии", – подчеркнула она и добавила, что в этом случае значение имеет плотность населения, ведь вирус распространяется от человека к человеку.Может ли COVID-19 стать сезонным
Виноград отметила, что за последние годы нет подобных аналогий, когда все мировое сообщество приложило усилия в попытке понять патоген коронавируса и что сделать, чтобы защитить от него население. Но есть законы природы и вирус действительно может адаптироваться.
"Когда в популяцию заходит патоген, который ранее никогда не циркулировал, с высоким эпидемическим потенциалом, он постоянно адаптируется с целью сохранения. Вирус пытается остаться навсегда на планете. Это случится", – спрогнозировала эксперт ВОЗ.
В результате такой адаптации, говорит медик, будет снижение показателей COVID-19 – он начнет вызывать легкие заболевания, возможно, меньше будет инфицироваться людей и, может, появится сезонность, которой сегодня нет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
руководитель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предположил, мол, учитывая ситуацию с больными COVID-19, есть вероятность, что Киев может выйти из "красной" зоны карантина до майских праздников. Хотя за прошедшие сутки в столице резко возросло количество больных COVID-19.
А вот "красную" зону в Черновицкой области действительно отменили – с полуночи 22 апреля на Буковине установили ограничительные меры "желтого" уровня эпидемической опасности.
В целом в Украине режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, действие карантина продолжили до 30 июня. В правительстве призвали население оставаться дома в период майских праздников и Пасхи.