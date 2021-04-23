Эпидемиолог объяснила, идет ли на спад третья волна COVID-19 в Украине и станет ли вирус сезонным

В Министерстве здравоохранения (Минздраве) ранее отметили, что третья волна коронавируса в Украине уже идет на спад и количество новых случаев заражения уменьшается. Однако празднование Пасхи в Украине, которое приходится на 2 мая и совпадает с майскими выходными, может спровоцировать новую вспышку COVID-19.

Такой возможности не исключает эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Наталья Виноград. В комментарии "24 канала" она объяснила, как сегодня развивается пандемия в стране и может ли вирус адаптироваться и стать сезонным.

По словам Виноград, развитие эпидемиологического процесса в Украине происходит неравномерно. В частности, на одной территории заболеваемость идет на спад, а на других наоборот фиксируют рост количества новых заражений. Минздрав же, объяснила эпидемиолог, показывает средний показатель в стране, поэтому нельзя утверждать о спаде третьей волны.

"Целесообразнее будет говорить в разрезе регионов – в одних ситуация стабилизировалась, другие же страдают от эпидемии", – подчеркнула она и добавила, что в этом случае значение имеет плотность населения, ведь вирус распространяется от человека к человеку.

Виноград отметила, что за последние годы нет подобных аналогий, когда все мировое сообщество приложило усилия в попытке понять патоген коронавируса и что сделать, чтобы защитить от него население. Но есть законы природы и вирус действительно может адаптироваться.

"Когда в популяцию заходит патоген, который ранее никогда не циркулировал, с высоким эпидемическим потенциалом, он постоянно адаптируется с целью сохранения. Вирус пытается остаться навсегда на планете. Это случится", – спрогнозировала эксперт ВОЗ.

В результате такой адаптации, говорит медик, будет снижение показателей COVID-19 – он начнет вызывать легкие заболевания, возможно, меньше будет инфицироваться людей и, может, появится сезонность, которой сегодня нет.

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