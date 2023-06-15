Ему навсегда будет 23: в боях за Украину погиб стрелок-снайпер с Тернопольщины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб защитник из Тернопольской области Владислав Сливка. Военнослужащему было всего 23 года.

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Воин получил смертельное ранение в районе населенного пункта Берестово Донецкой области. Об этом в Facebook сообщает Борщевский городской совет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Владислав Сливка 2000 года рождения был уроженцем села Кривче. Он защищал страну от российских оккупантов на должности стрелка-снайпера.

"Согласно распоряжению городского головы от 14 июня 2023 года №03-05/131 в Борщевской городской громаде объявлен трехдневный траур с 14 июня по 16 июня 2023 года по погибшему Герою – солдату Владиславу Сливко", – говорится в сообщении.

Владислав служил верой и правдой за нашу Украину, ее независимость, за будущее каждого украинца. Информация о встрече тела погибшего героя и о похоронах будет сообщена дополнительно.

Напомним, защищая Украину от врага на Запорожском направлении, погиб 26-летний воин ВСУ Олег Бохонок родом с Хмельнитчины. Он воевал за родную землю с первых дней полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении в боях с врагом погиб военнослужащий Александр Бобров с Хмельнитчины. В мирной жизни мужчина был депутатом, на защиту Родины он встал с первых дней войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время освобождения села Благодатное на Запорожье погиб 27-летний воин ВСУ Сергей Квасун с Хмельнитчины. Он был старшим стрелком-оператором второго егерского батальона 68-й ОЕБр им. Олексы Довбуша.

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