Верил в победу Украины: на фронте погиб 26-летний воин с Хмельнитчины, который женился во время войны. Фото

Защищая Украину от врага на Запорожском направлении, погиб 26-летний воин ВСУ Олег Бохонок родом с Хмельнитчины. Он воевал за родную землю с первых дней полномасштабной войны, во время нее женился.

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Из-за российского агрессора его жена и родные остались без своего защитника. О потере сообщил Волочиский городской совет в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"С невыразимой грустью сообщаем еще об одном нашем погибшем воине-земляке – Бохонке Олеге Олеговиче", – говорится в посте.

Отмечается, что защитник родился 17 ноября 1996 года в селе Сарнов. Там он окончил среднюю школу, а затем выучился на радиомеханика в Подволочиском лицее.

После обучения парень прошел срочную службу в Национальной гвардии Украины, а впоследствии работал в ООО "Агробизнес".

Когда российское нашествие вторглось в Украину, Олег с первых дней, 26 февраля 2022 года, стал на защиту родной земли в рядах ВСУ. Летом прошлого года воин, веривший в светлое будущее и украинскую победу, женился на своей любимой Ирине.

К сожалению, побыть супругам молодоженам суждено было не долго. Олег Бохонок продолжал выполнять боевые задания по защите страны на фронте. Во время одного из них, 12 июня 2023 года, погиб возле села Новоданиловка на Запорожье.

У Олега Бохонка остались жена, отец, бабушка, братья и сестры.

"Уважение погибшему воину! Силы и выдержки семье, которая понесла такую страшную потерю, как гибель близкого человека! Наши самые искренние соболезнования!" – подчеркнули в громаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время освобождения села Благодатное на Запорожье погиб 27-летний воин ВСУ Сергей Квасун с Хмельнитчины. Он был старшим стрелком-оператором второго егерского батальона 68-й ОЕБр им. Олексы Довбуша.

Также на Запорожском направлении в боях с врагом погиб военнослужащий Александр Бобров с Хмельнитчины. В мирной жизни мужчина был депутатом, на защиту Родины он стал с первых дней войны.

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