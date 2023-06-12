Ему навеки будет 27: во время освобождения Благодатного погиб защитник с Хмельнитчины

В воскресенье, 11 июня, украинцы узнали радостную новость – Силы обороны освободили от оккупантов село Благодатное на границе Донецкой и Запорожской областей. А позже стало известно, что накануне во время боев за этот населенный пункт Украина потеряла еще одного защитника – воина ВСУ Сергея Квасуна с Хмельнитчины.

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Он был стрелком-оператором егерского батальона, ему навсегда останется 27 лет. Об этом сообщили в Нетешинском городском совете.

Пока в сети не опубликовали фото погибшего воина. Но отмечается, что его жизнь оборвалась во время боевой задачи на передовой 10 июня.

Сергей Квасун 1996 года рождения был родом из города Нетешин, что в Шепетовском районе Хмельницкой области.

Служил 27-летний защитник в рядах 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. В частности, был старшим стрелком-оператором второго егерского батальона. В бою на Донетчине он получил минно-взрывную травму.

"Все больше горя на нашей земле, все больше беды и слез... Очередное трагическое известие рвет душу и сердце... С грустью сообщаем, что 10 июня, в результате несовместимой с жизнью минно-взрывной травмы, в районе населенного пункта Благодатное (Донецкая область), погиб старший солдат Сергей Квасун", – говорится в сообщении.

О дне и времени встречи Героя на щите там пообещали сообщить дополнительно.

Напомним: новость об освобождении Благодатного 11 июня известила 68 ОЕБр, бойцы которой вели бои за село. В сети появилось видео, где защитники поднимают флаг Украины в населенном пункте.

"Захватчики опирались до последнего, но не выдержали натиска безудержных росомах! Во время операции удалось взять в плен российских военных. Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли", – отметили в бригаде.

Известно, что в составе этого формирования ВСУ служит немало военнослужащих с Хмельницкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выполнения боевого задания под Благодатным погиб воин ВСУ Игорь Федоренко. Жизнь 35-летнего защитника с Полтавщины оборвалась на фронте 9 июня.

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