С первых дней вторжения пошел на фронт: в боях за Украину погиб депутат с Хмельнитчины. Фото

В боях с врагом на Запорожском направлении погиб военнослужащий ВСУ Александр Бобров с Хмельнитчины. В мирной жизни он был депутатом Полонского городского совета и встал на защиту Родины с первых дней войны.

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Жизнь воина оборвалась 8 июня возле Новоданиловки на Запорожье. О потере сообщил мэр Полонного Франц Скрымский в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Имеем еще одно официальное уведомление о гибели земляка, которое всколыхнуло жителей громады… От всей громады выражаю соболезнования семье, друзьям, коллегам-депутатам и разделяю боль потери..." – написал он.

Известно, что Александр Бобров воевал в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". До полномасштабного российского вторжения мужчина активно работал на благо громады в родном городе Полонное, возглавлял в горсовете фракцию партии "Гражданская позиция".

Депутаты Полонщины подчеркнули, что тоже переживают боль потери коллеги, патриота, воина Александра Боброва. Они отметили, что депутатом он был в течение нескольких созывов горсовета.

Среди коллег мужчина отличался добросовестным отношением к своим обязанностям, глубоким изучением проблем, знанием законов и безусловным их соблюдением, чем заслужил уважение земляков.

"Он любил Родину и стоял на защите ее суверенности с 90-х годов, поэтому с первых дней войны, не колеблясь, пошел в территориальную оборону, а затем на фронт. Ценой своей жизни он совершил величайший подвиг настоящего мужчины – отдал жизнь за Родину" , – написала в Facebook депутат Любовь Борозенная.

О чине захоронения защитника Александра Боброва городской голова пообещал сообщить дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, на передовой на границе Запорожской и Донецкой областей погиб 27-летний старший солдат ВСУ Сергей Квасун с Хмельнитчины. Жизнь защитника оборвалась при освобождении села Благодатное.

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