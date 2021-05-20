Экс-замглавы СБУ Ягун подтвердил, что атака Фукса на OBOZREVATEL опасна для Украины

Атака скандального российско-украинского олигарха Павла Фукса на интернет-издание OBOZREVATEL является опасной для Украины, поскольку в нашей стране не отработаны механизмы защиты журналистов.

Об этом в программе "Рада Нацбезопасности" на YouTube-канале ISLND TV сказал генерал-майор, экс-замглавы СБУ Виктор Ягун. Он согласился с высказыванием ведущей Татьяны Поповой, которая сравнила этот инцидент с тем, как Виктор Медведчук в 2000 году используя такой же метод, просто банкротил СМИ.

"Там были какие-то иски на 22 миллиона, и конечно СМИ сразу обанкротилось полностью. Но сейчас OBOZREVATEL заплатил 300 000 грн, но там еще 10 исков. Так что это тоже достаточно опасная история для Украины", – сказала Попова.

В ответ на это Ягун отметил, что механизмы защиты журналистов в Украине есть, но они достаточно не отработаны.

"Я согласен, потому что особенно у нас не отработаны механизмы защиты журналистов. То есть они есть, но они почему-то не используются. Это касается и анонимов, и анонимных источников, и безопасности высказываний и безопасности того, что она написала, не доказывая того или другого, а просто как версию. Особенно это сейчас касается тех журналистов, которые занимаются журналистскими расследованиями", – сказал он.

Напомним, 19 февраля Фукс обратился в суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве ООО "Золотая Середина" в связи с якобы неспособностью оплатить компенсацию в размере 300 тыс. гривен.

Однако на самом деле Фукс с помощью рейдерских методов пытался захватить одно из крупнейших интернет-СМИ Украины.Таким образом он хотел отомстить за резонансные расследования о его коррупционных схемах.

После Фукс отказался в суде от своего заведомо незаконного заявления. Хозяйственный суд Киевской области принял отказ от заявления и закрыл дело 11 марта.

Ранее OBOZREVATEL писал о таких громких схемах Фукса:

О том, как компания из его сферы влияния задним числом потребовала у Киевского метрополитена штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд грн.

О том, как нефтегазовый бизнес окружения беглого экс-президента Виктора Януковича оказался в руках Фукса. Госкомпания "Надра України" фактически отдала олигарху месторождения, а он начал монополизировать всю отрасль.