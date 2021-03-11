Фукс отказался от своего заявления о банкротстве издателя OBOZREVATEL
Олигарх Павел Фукс отказался в суде от своего заведомо незаконного заявления об открытии производства по делу о банкротстве компании-издателя OBOZREVATEL – ООО "Золотая Середина".
Хозяйственный суд Киевской области принял отказ от заявления и закрыл дело 11 марта. На заседании главенствовала судья Татьяна Лутак.
Так, адвокаты Фукса подали ходатайство об отказе от своего заявления о банкротстве компании-издателя OBOZREVATEL – ООО "Золотая Середина" в связи с выполнением решения.
Напомним, что 19 февраля Фукс обратился в суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве ООО "Золотая Середина" в связи с якобы неспособностью оплатить компенсацию в размере 300 тыс. гривен.
В эфире одного из телеканалов, подконтрольных нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, бизнесмен утверждал, что подал иск якобы из-за лжи о нем и его семье в материалах OBOZREVATEL.
Однако на самом деле Фукс с помощью рейдерских методов пытался захватить одно из крупнейших интернет-СМИ Украины.Таким образом он хотел отомстить за резонансные расследования о его коррупционных схемах.
OBOZREVATEL благодарит за поддержку всех своих читателей и неравнодушных граждан, которые вместе с нами боролись за справедливое решение и свободу слова.
Напомним, ранее мы писали о таких махинациях олигарха:
компания из его сферы влияния задним числом потребовала у Киевского метрополитена штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд грн.
Нефтегазовый бизнес окружения беглого экс-президента Виктора Януковича оказался в руках Фукса. Госкомпания "Надра України" фактически отдала олигарху месторождения, а он начал монополизировать всю отрасль.
Так, в 2017 году олигарх якобы получил контроль над компанией "Голден Деррик" (в тот же год была переименована в East Europe Petroleum LLC), которая до 2014 года получила лицензии на разработку двух десятков месторождений нефти и газа.
В специальном расследовании советника ФБР Роберта Мюллера в отношении Фукса говорилось, что бизнесмен якобы пытался продвигать "мирные" планы и другие договоренности, выгодные стране-агрессору Российской Федерации.
Фукс после переезда из России в Украину оставил там непогашенные долги (по словам его партнеров) и ряд уголовных производств. Олигарха обвиняют в хищении миллионов долларов.
Кроме того, стало известно, что против Фукса якобы могут ввести санкции США.