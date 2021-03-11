Фукс отказался от своего заявления о банкротстве издателя OBOZREVATEL

Олигарх Павел Фукс отказался в суде от своего заведомо незаконного заявления об открытии производства по делу о банкротстве компании-издателя OBOZREVATEL – ООО "Золотая Середина".

Хозяйственный суд Киевской области принял отказ от заявления и закрыл дело 11 марта. На заседании главенствовала судья Татьяна Лутак.

Так, адвокаты Фукса подали ходатайство об отказе от своего заявления о банкротстве компании-издателя OBOZREVATEL – ООО "Золотая Середина" в связи с выполнением решения.

Напомним, что 19 февраля Фукс обратился в суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве ООО "Золотая Середина" в связи с якобы неспособностью оплатить компенсацию в размере 300 тыс. гривен.

В эфире одного из телеканалов, подконтрольных нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, бизнесмен утверждал, что подал иск якобы из-за лжи о нем и его семье в материалах OBOZREVATEL.

Однако на самом деле Фукс с помощью рейдерских методов пытался захватить одно из крупнейших интернет-СМИ Украины.Таким образом он хотел отомстить за резонансные расследования о его коррупционных схемах.

OBOZREVATEL благодарит за поддержку всех своих читателей и неравнодушных граждан, которые вместе с нами боролись за справедливое решение и свободу слова.

Напомним, ранее мы писали о таких махинациях олигарха:

компания из его сферы влияния задним числом потребовала у Киевского метрополитена штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд грн.

Нефтегазовый бизнес окружения беглого экс-президента Виктора Януковича оказался в руках Фукса. Госкомпания "Надра України" фактически отдала олигарху месторождения, а он начал монополизировать всю отрасль.

Так, в 2017 году олигарх якобы получил контроль над компанией "Голден Деррик" (в тот же год была переименована в East Europe Petroleum LLC), которая до 2014 года получила лицензии на разработку двух десятков месторождений нефти и газа.