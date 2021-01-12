Эффективность вакцины Sinovac, которую заказала Украина, может быть ниже 60% – новое исследование
Общий уровень эффективности вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech оказалась ниже 60%, но выше 50%. Данный препарат от коронавируса (COVID-19) заказала и Украина.
Об этом пишет бразильский портал Universo Online со ссылкой на исследования Института Бутантата. Отмечается, что результаты были переданы Национальному агентству по надзору за здоровьем в Бразилии (Anvisa), которое разрешает дальнейшее использование препарата для вакцинации.
При этом ранее в Бразилии сообщали, что эффективность вакцины Sinovac – 78%. Такие данные были озвучены на основании заключительного этапа тестов с участием около 13 тысяч человек. Но издание Bloomberg отмечает, что такие показатели были поставлены под сомнение. Согласно раскрытой информации, при испытании заразились 220 участников: 160 в группе плацебо и почти 60 вакцинированных.
Подчеркнем, что бразильский регулятор Anvisa, прежде чем принять решение о разрешении на использование вакцины, потребовал от Института Бутантата дополнительные данные об испытаниях вакцины, в том числе не была ли нарушена дозировка.
Также в Индонезии сообщили о более низкой эффективности вакцины Sinovac – 65%. Однако добавим, что в исследовании приняли участие лишь 1620 добровольцев в стране.
Добавим, что ранее в Турции провели проверку вакцины CoronaVac, где она показала эффективность 91,25% в ходе местный испытаний. В них приняли участие 3400 человек.
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