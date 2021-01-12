Ефективність вакцини Sinovac, яку замовила Україна, може бути нижча ніж 60% – нове дослідження

Загальний рівень ефективності вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech виявився нижчим за 60%, але вищим ніж 50%. Цей препарат від коронавірусу (COVID-19) замовила й Україна.

Про це пише бразильський портал Universo Online з посиланням на дослідження Інституту Бутантата. Зазначається, що результати були передані Національному агентству з нагляду за здоров'ям у Бразилії (Anvisa), яке дозволяє подальше використання препарату для вакцинації.

Водночас раніше в Бразилії повідомляли, що ефективність вакцини Sinovac – 78%. Такі дані були озвучені на підставі заключного етапу тестів за участю близько 13 тисяч осіб. Але видання Bloomberg відзначає, що такі показники були поставлені під сумнів. Згідно з розкритою інформацією під час випробування заразилося 220 учасників: 160 у групі плацебо і майже 60 вакцинованих.

Підкреслимо, що бразильський регулятор Anvisa, перш ніж ухвалити рішення про дозвіл на використання вакцини, вимагав від Інституту Бутантата додаткові дані про випробування вакцини, зокрема не було порушено дозування.

Також в Індонезії повідомили про більш низьку ефективність вакцини Sinovac – 65%. Однак додамо, що в дослідженні взяли участь лише 1620 добровольців у країні.

Додамо, що раніше в Туреччині провели випробування вакцини CoronaVac, де вона показала ефективність 91,25% під час місцевих випробувань. У них взяли участь 3400 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL: