'Два календаря будут сосуществовать параллельно': в ПЦУ объяснили, когда завершится синхронизация праздников с цивилизованным миром

Православная церковь Украины решила, что переходит на новый календарь, изменив дату многих религиозных праздников. Однако этот переход был утвержден с условием, что часть православных верующих, желающая использовать "старый" календарь, сможет его соблюдать. Соответственно, некоторое время параллельно будут сосуществовать два календаря.

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Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) объяснил мотивацию такого решения и когда окончательно завершится переход на новый юлианский календарь. Об этом он рассказал в комментарии "Телеграфу".

Митрополит отметил, что решение о переходе на новый календарь должен принять Поместный Собор в июле. И только после этого с 1 сентября ПЦУ будет жить по двум календарям.

"Соответственно, два календаря будут сосуществовать параллельно, пока те приходы, которые с 1 сентября не перейдут на новоюлианский календарь, в конце концов не сделают это, ведь поколения меняются и отношение к календарной реформе, я думаю, будет меняться", – сказал Драбинко.

Митрополит также объяснил, почему не все приходы ВТО принимают эту реформу и не хотят переходить на новый календарь. По его словам, несколько веков юлианский календарь был формой самоидентификации православных украинцев.

"Понимаете, есть определенная сакральность для старшего поколения, которому тяжело, чтобы происходили какие-то изменения. Не надо забывать, что многие годы, а то и несколько веков, церковный календарь старого стиля был формой самоидентификации православных украинцев, поскольку в западных регионах распространялась латинизация. И православность ассоциировалась с юлианским календарем – старым стилем. Но на сегодняшний день диаметрально противоположная ситуация – соблюдение старого календаря – говорит о принадлежности к русской культуре", – пояснил митрополит.

Есть несколько причин перехода ПЦУ на новый календарь. По словам митрополита, одним из факторов, почему эта реформа уже давно назрела, можно назвать тот факт, что в результате около 8 миллионов украинцев выехали в Европу, а там пользуются либо новоюлианским, на который перешла ПЦУ, либо григорианским календарем. Таким образом, украинским верующим за границей будет легче праздновать все праздники.

"И выходные дни, на то же Рождество, связаны именно с новоюлианским календарем, фактически совпадающим с григорианским. Возможность взять отпуск, уйти в храм помолиться именно в выходной день, не будет противоречить отныне духовной традиции ПЦУ", - подчеркнул Драбинко.

Кроме того, новым лианским календарем пользуются те православные церкви, которые признают автокефалию ПЦУ: Константинопольская, Кипрская, Элладская церковь.

"То есть наши друзья, которые много лет живут по новому календарю, который более точен, чем тот, что был раньше", — отметил митрополит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВТО 24 мая утвердила реформу церковного календаря. С 1 сентября 2023 года украинцы начнут отмечать христианские праздники по новому лианскому календарю, то есть на 14 дней раньше.