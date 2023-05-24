ПЦУ переходит на новый календарь: когда будет Рождество, Пасха, Покров и Николай

Православная церковь Украины в среду, 24 мая, утвердила реформу церковного календаря. С 1 сентября 2023 года украинцы начнут отмечать христианские праздники по новоюлианскому календарю, то есть на 14 дней раньше.

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Об историческом решении ПЦУ сообщил епископ Варсонофий. "Православная церковь Украины на заседании Архиерейского собора утвердила важную реформу – состоялся переход на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября 2023 года. Поздравляю всех украинцев!" – написал священнослужитель в Facebook.

Рождество теперь будут праздновать 25 декабря (вместо 7 января), Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября (вместо 14 октября), Крещение Господне – 6 января (вместо 19 января), День святого Николая – 6 декабря (вместо 19 декабря).

В то же время переход на новый юлианский календарь не будет влиять на дату Пасхи и некоторых других праздников, в частности Троицы.

Окончательное решение будет принято на Поместном соборе 27 июля, хотя предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил BBC, что вопрос уже решен.

Приходы, которые выступают категорически против перехода, смогут отмечать праздники по старым датам.

Епифаний также намерен обратиться к власти для переноса дней государственных религиозных праздников.

В чем особенность новоюлианского календаря

Новоюлианский календарь – это усовершенствованная форма юлианского календаря. Продолжительность года согласно ему составляет 365,242222 суток (по григорианскому – 365,2425, по юлианскому – 365,25). Его разработал сербский астроном, профессор математики и небесной механики Белградского университета Милутин Миланкович в 1923 году.

Юлианский календарь сегодня признан устаревшим. В 45 году до нашей эры его учредил Юлий Цезарь, однако спустя века обнаружилась его неточность. Поэтому Католическая церковь в 1582 году перешла на более точный григорианский календарь.

Православная же церковь тогда предпочла оставить юлианский, поскольку у католиков Пасха иногда совпадает с иудейским Песахом или даже опережает его, что запрещено "Апостольскими правилами".

В 1923 году во Вселенском патриархате состоялся конгресс православных восточных церквей, на котором было принято решение о переходе на новоюлианский календарь, чтобы устранить изъяны как юлианского так и григорианского календаря.

Новоюлианский календарь использует большая часть православных церквей, в частности Константинопольская, Греческая, Румынская и Польская. Более старым юлианским календарем используют Российская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 января 2023 года глава ПЦУ впервые провел богослужение по случаю Рождества в Киево-Печерской лавре. На свершение службы были получены необходимые разрешения.

– В своей проповеди Епифаний провел параллель между историей Рождества и войной в Украине.

– Накануне Рождества Христова главы ПЦУ и УГКЦ обсудили реформу церковного календаря и договорились создать общую рабочую группу, которая должна была всесторонне изучить вопросы реформы.