Нарушения комендантского, очереди в таинственных бусиках и потасовки под ЦНАП: как журналист OBOZ.UA обновил данные

Близится 16 июля. А значит – заканчивается срок обновления актуальных данных для украинских мужчин военнообязанного возраста. Активность мужского населения невероятная. О ситуации в одном из столичных Центров предоставления административных услуг – в репортаже OBOZ.UA.

Видео дня

Когда утро начинается у ЦНАПа

"Поздновато вы, я только что одного в ЦНАП отвез, там уже очередь. Достаточно большая", – говорит водитель такси.

На часах – 5:15. Людей действительно изрядно. Кое-кто на лавочках возле ЦНАПа не теряет времени даром – сидит и занимается самообразованием путем читания книги.

Почему-то довольно много женщин почтенного возраста. Их можно понять: может нужны какие-то административные услуги, вот и пришли с утра пораньше занять очередь. Но возникает подозрение, что многие пришли из профессионального интереса – можно будет о чем посудачить на лавочках возле подъезда с подружками.

В эпицентре собравшегося возле ЦНАПа народа – мужчина с тетрадкой, записывает в очередь. Автор, соответственно, получает номер 81. В целом, ситуация с очередью полна драматизма: те, кто не достоял вчера, (центры предоставления услуг работают с 9:00 до 18:00) накануне около 11 вечера составили список из пяти человек, вручили его водителю какого-то бусика. Он клятвенно пообещал, что не проспит, и утром будет все хорошо. Воодушевленные люди разъехались по домам.

Около 23:30 приехали еще несколько военнообязанных – никого нет. Составили список (уже семь человек), вручили его человеку, который приехал на машине с николаевскими номерами. Он пообещал, что будет спать в машине, и с утра будет все хорошо. В 2:30 ночи, невзирая на комендантский час, к ЦНАПу прибыл еще один военнообязанный. Никого нет. И естественно, решил составлять свой список. В него-то автору и удалось попали. Кстати, по состоянию на 5:35 в этом списке были уже 133 граждан, желающих посетить центр предоставления административных услуг. После этого люди разъехались по домам, чтобы потом прийти уже к открытию в 9 утра.

Битва за списки

В 8.45 возле центра стояла немного взбудораженная толпа народа. Оказывается, человек с николаевскими номерами проспал в своей машине до 5 утра, а когда проснулся, какими-то просто нечеловеческими усилиями, чуть ли не до драки, внес себя в третий список. Остальных коллег по второму списку он не внес. Про первый список (водитель бусика просто исчез) никто уже и не вспоминал.

Инициатор третьего списка вполне резонно отметил, что его список – настоящий, а предыдущие, которые были вчера, так они были вчера, и юридической силы не имеют.

"Передо мной вчера буквально перед носом дверь закрыли, я сегодня пришел утром, оказалось, что вместо 2 места во втором списке я в третьем – 67-й. Пытался бузить, но ничего не получилось. Ну надеюсь, сегодня все получится обновиться", – говорит Игорь, временно перемещенный из Горловки.

ЦНАП или "Резерв+": а есть ли разница?

У входа в ЦНАП ведет разъяснительную беседу с собравшимися боец 128 батальона 112 бригады Валерий Андрух. Он освобождал территории под Харьковом, воевал в Бахмуте и в Клещеевке. Брошен в ЦНАП на усиление.

"Ну вот чего вы здесь собрались? Зайдите в "Резерв+". Уточните данные, если все в порядке, там есть три точки. Жмете, там есть опция "распечатать в PDF". Собственно все. Это тот же самый документ, за которым вы сейчас стоите. В ЦНАПе ведь данные из тех же источников информация подтягивается. Если чего-то не хватает, и нет QR-кода, так и здесь будет тоже самое, и нужно будет в любом случае идти в ТЦК уточнять данные", – говорит собравшимся Валерий.

Как он рассказал в приватной беседе с OBOZ.UA, помогать в центре он будет до 16 июля. Хотя, по его мнению, сроки обновления военно-учетных данных, скорее всего, продлят – уж очень много желающих.

"А то, что люди идут именно в ЦНАП – это просто боязнь. Мол, если через "Резерв+", то будет известен айпи-адрес, и так далее, и будут слать повестки. Так и здесь все равно будут все актуальные данные известны. Смысл?", – говорит OBOZ.UA Валерий Андрух.

По его словам, здесь уже который день, точнее несколько недель, сущий ад. Пару дней назад чуть ли не дошло до драки. "Не то, чтобы мордобой, но толкались изрядно", – рассказывает военный.

В 10:05 Валерий Андрух вынес талоны для тех, кто стоял в очереди на обновление военно-учетных данных. Талонов оказалось всего 80, больше ЦНАП за день физически не успеет пропустить. В очереди 283 человека. Правда, многие разъехались: мол, пока моя очередь дойдет, я часам к трем дня приеду.

Но не тут-то было. Наталья Владимировна, местный активист (до пенсии она работала бухгалтером на военном заводе), зачитывает список. Автор слегка начал волноваться, так как талонов 80, а он 81-й. Однако многих из списка не было на месте – разъехались кто куда. В итоге последний талон получил молодой парень, который в списке был под номеров 163. На часах – 10:25.

А дальше пришлось ждать. Данные удалось обновить в 14.20. Все удачно.

Однако объективно все гораздо проще сделать через "Резерв+": некоторые люди решили перепроверить свои данные и в "Резерве", и в ЦНАПе. Результаты оказались идентичными. С той лишь разницей, что человеку не нужно тратить полдня, а можно за 5-10 минут получить нужный документ в электронном виде.