В Киеве военнообязанные смогут обновить свои данные в ЦПАУ: когда заработает услуга и что нужно знать

В центрах предоставления административных услуг Киева с 18 мая военнообязанные граждане смогут обновить свои данные. ЦПАУ столицы уже подключены к системе, а специалисты прошли необходимое обучение.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщила директор Департамента ЦНАП Киевской городской государственной администрации Наталья Шамрай. В стране продолжается всеобщая мобилизация.

"ЦПАУ Киева с 18 мая начнут принимать для этой услуги (обновить данные для военнообязанных граждан. – Ред.). Для этого уже осуществлено подключение (к системе. – Ред.) и пройдено обучение (сотрудниками заведений – Ред.)", – сообщила Шамрай.

По ее словам, для этого в Центрах предоставления административных услуг есть все необходимые технические возможности.

Добавим, что все военнообязанные должны уточнить свои данные от 18 мая в течение 60 суток. Пройти военно-врачебную комиссию придется и тем, кто имеет статус "ограниченно пригодных".

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10379, увеличивающий ответственность за совершение военных правонарушений. Этот законопроект предусматривает значительное увеличение штрафов для уклоняющихся от мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу. Некоторые граждане сообщают, что находят приглашение к военкоматам в своих почтовых ящиках.

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