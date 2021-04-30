Дожди с грозами распространятся почти на всю Украину: какой будет погода 1 мая

Погода в Украине на субботу, 1 мая, в большинстве областей будет дождливой. Солнце ожидается лишь в нескольких регионах.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также прогнозируются грозы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 10 градусов тепла, днем по стране +17… +22.

Дожди с грозами ожидаются почти на всей территории Украины, кроме центральных, северных и Одесской областей.

В Киеве также солнечно, ночью +9… +11, днем от 18 до 20 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Пасху, 2 мая, синоптики также предупредили украинцев о дождях с грозами. При этом температура воздуха повысится до 24 градусов.